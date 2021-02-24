Байден продлил режим ЧС на неопределенный срок из-за коронавируса в США

Вашингтон, 24 февраля. Американский президент Джо Байден продлил режим ЧС, введенный Дональдом Трампом в связи с распространением в США COVID-19.

Пресс-служба Белого дома распространила текст соответствующего указа. Конкретный срок продления режима чрезвычайной ситуации не уточняется. Предшественник Байдена Дональд Трамп 13 марта 2020 года объявил в стране режим ЧС в связи с пандемией.

Подчеркивается, что инфекция продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности США. В связи с этим режим чрезвычайной ситуации должен продолжиться после 1 марта 2021 года.