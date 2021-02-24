Читавший дневники Началовой актер ответил на слухи о тайном ребенке певицы

Москва, 24 февраля. Звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов исполнил в художественном фильме о Юлии Началовой роль ее бывшего мужа футболиста Евгения Алдонина. При подготовке к съемкам артист читал дневники певицы.

Началова скончалась в 2019 году, когда ей было всего 38 лет. Первый канал недавно выпустил в память о певице фильм, где роль артистки исполнила Марина Орлова в компании с Гавриловым.

Актер в интервью KP.RU рассказал, что не был лично знаком с Началовой, но знал, что Юлия — «замечательная, талантливая певица». Все, что к моменту съемок знал о ней Гаврилов, являющийся болельщиком московского ЦСКА, что она была замужем за Алдониным.

По мнению Гаврилова, певица и футболист после развода сумели сохранить теплые отношения.

«Я изучал их биографию, мне кажется, они очень друг друга любили и у них замечательный ребенок совместный. На мой взгляд, между ними была настоящая, сильная любовь», — рассказал Гаврилов.

Актер добавил, что считает «абсолютным хайпом и какой-то выдумкой» слухи о том, что у Юли уже после ее смерти родился сын от ее адвоката. Гаврилов уверен, что многие просто хотят пропиариться за счет Началовой.

«Перед съемками мы изучали дневники Юли. И я помню, в одном из своих дневников она написала: «Я хочу быть безумно известной и популярной». Она стремилась вот к этой славе. И к сожалению, только сейчас ее мечта начала сбываться. Видимо, она, как звезда, как многие легендарные личности, должна была так скоропостижно уйти», — добавил он.

Ранее в этом году стало известно, что последний возлюбленный исполнительницы — судья Вячеслав Кудря якобы стал отцом общего с Началовой ребенка. По словам мужчины, ребенка выносила суррогатная мать, а яйцеклетки Началова заморозила давно, при подготовке к ЭКО. Если ДНК-тест подтвердит родство с артисткой, мальчик станет претендентом на наследство артистки, которое она оставила дочери Вере и родителям.

Началова скончалась 16 марта 2019 года. 31 января ей могло бы исполниться 40 лет. К этой дате Первый канал выпустил три серии документальной драмы о певице. В картине, построенной на рассказах близких и сценах, воссозданных и доработанных режиссерами телеканала, были использованы записи реальных голосовых сообщений певицы, которые она отправляла из больницы незадолго до смерти.