Вирусолог согласился с прогнозом ВОЗ о завершении пандемии COVID-19

Москва, 24 февраля. Вирусолог и генетик Павел Волчков считает точным прогноз Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сроках окончании пандемии COVID-19 в начале 2022 года.

К 2022 году отмечаться будут только эпизодические вспышки заболевания, считает руководитель Лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ). Но во многих странах, в которых действует жесткий карантин, лишь небольшая часть населения переболела коронавирусом.

«Какие-то формы все равно будут, а значит, потенциальная угроза этим странам, которые сейчас на карантине, остается. Либо они вакцинируются тотально, либо переболеют после того, как ВОЗ объявит победу над пандемией», — сообщил специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация прогнозирует завершение пандемии COVID-19 в начале 2022 года, сообщает портал Infox.ru. Клюге отметил, что «худший сценарий позади». По его словам, сейчас человечество знает о коронавирусе намного больше, чем в прошлом году, когда он только начал распространяться.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в странах СНГ постепенно стабилизируется, ранее сообщили на сайте Роспотребнадзора. Текущее положение обсудили на заседании Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней.