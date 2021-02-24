Ирина Горбачева поздравила Шмыкову с днем рождения «обнаженным» фото

Москва, 24 февраля. Актриса Ирина Горбачева необычно поздравила с днем рождения свою коллегу по сериалу «Чики» Варвару Шмыкову.

Шмыкова отметила 24 февраля 29-летие. В честь праздника ее подруга Горбачева опубликовала в сторис Instagram ее «обнаженную» фотографию, подписав «С днем рождения! Лети долго и высоко!». На снимке Варвара запечатлена в ванной комнате в нижнем белье телесного цвета. Горбачева зарисовала пикантные места цветами, отчего создалось ощущение, что Шмыкова предстала перед подписчиками подруги абсолютно обнаженной.

Варвара явно не обидится на «откровенное» поздравление коллеги. Актриса на своей странице в Instagram в честь своего дня рождения также опубликовала снимок. И в этот раз они действительно оказалась без одежды.

На снимке обнаженная артистка сидит в ванной комнате на унитазе.

«Я очень хотела быть не в Москве в этот день. И нам даже поставили недельные гастроли на Байкал, я была так рада! Но они отменились… Потом думала, что буду в Сочи, но вчера играла спектакль в Москве. Вот я здесь. Мне 29. И я в шоке от всего происходящего со мной. Я точно знаю, что все будет хорошо, рано или поздно», — подписала она снимок.

Свои размышления о будущем Варвара продолжила строчками песни своего любимого исполнителя Леонида Агутина «Никому не сестра».

Друзья, коллеги и поклонники поздравили актрису с праздником, оставив более 850 тыс. сообщений в комментариях.

Горбачева и Шмыкова снимались вместе в ставшем популярным сериале «Чики».