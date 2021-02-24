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Ирина Горбачева поздравила Шмыкову с днем рождения «обнаженным» фото

Ирина Горбачева поздравила Шмыкову с днем рождения «обнаженным» фото

Москва, 24 февраля. Актриса Ирина Горбачева необычно поздравила с днем рождения свою коллегу по сериалу «Чики» Варвару Шмыкову.

Шмыкова отметила 24 февраля 29-летие. В честь праздника ее подруга Горбачева опубликовала в сторис Instagram ее «обнаженную» фотографию, подписав «С днем рождения! Лети долго и высоко!». На снимке Варвара запечатлена в ванной комнате в нижнем белье телесного цвета. Горбачева зарисовала пикантные места цветами, отчего создалось ощущение, что Шмыкова предстала перед подписчиками подруги абсолютно обнаженной. 

Ирина Горбачева поздравила Шмыкову с днем рождения «обнаженным» фото

Варвара явно не обидится на «откровенное» поздравление коллеги. Актриса на своей странице в Instagram в честь своего дня рождения также опубликовала снимок. И в этот раз они действительно оказалась без одежды.

На снимке обнаженная артистка сидит в ванной комнате на унитазе.

«Я очень хотела быть не в Москве в этот день. И нам даже поставили недельные гастроли на Байкал, я была так рада! Но они отменились… Потом думала, что буду в Сочи, но вчера играла спектакль в Москве. Вот я здесь. Мне 29. И я в шоке от всего происходящего со мной. Я точно знаю, что все будет хорошо, рано или поздно», — подписала она снимок.

Свои размышления о будущем Варвара продолжила строчками песни своего любимого исполнителя Леонида Агутина «Никому не сестра».

Ирина Горбачева поздравила Шмыкову с днем рождения «обнаженным» фото

Друзья, коллеги и поклонники поздравили актрису с праздником, оставив более 850 тыс. сообщений в комментариях.

Горбачева и Шмыкова снимались вместе в ставшем популярным сериале «Чики».

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