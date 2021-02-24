Ученые сообщили о пользе растительного белка в орехах

Москва, 24 февраля. Повышенное содержание растительного белка в орехах спасает от преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции у женщин старше 50 лет.

Ученые исследовали данные более чем 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет в постменопаузе, поучаствовавших в национальном исследовании Women's Health Initiative в 1993–1998 годах. Результаты опубликованы в Journal of the American Heart Association.

Участники отмечали частоту употребления яиц, молочных продуктов, красного мяса, птицы, рыбы, моллюсков и растительных белков, которые содержатся в орехах, тофу, бобах и горохе. Наблюдение длилось до февраля 2017 года. За этот период исследователи зафиксировали 25 976 случаев смерти (6993 от сердечно-сосудистых заболеваний, еще 7516 — от рака, и 2734 — от деменции).

Исследование показало, что у потреблявших в большом количестве растительный белок женщин риск смерти уменьшился на 9%, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции — на 12% и 21% соответственно. Более высокое потребление яиц увеличивает смертность от рака на 10%.

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