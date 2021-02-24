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Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку 100 аккаунтов

Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку 100 аккаунтов

Москва, 24 февраля. Роскомнадзор (РКН) потребовал от соцсети Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов и объяснить причины ограничения доступа к ним, сообщает пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от социальной сети предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также подтверждение их связи с российскими государственными органами», — говорится в сообщении.

Во вторник в сервисе микроблогов Twitter были заблокированы 100 аккаунтов, якобы связанных с Российской Федерацией. По мнению руководства компании, они «пытались повлиять на США и Евросоюз».

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора», Павел Чиков предупредил о возможности «первой мировой интернет-войны сервисов», сообщает Infox.ru. Таким образом он прокомментировал ажиотаж вокруг мессенджера Telegram.

Сторонники экс-президента Дональда Трампа ранее сообщили, что у бывшего лидера США есть «сотни миллионов долларов», которые он хочет вложить в создание нового социального медиа для американских консерваторов. Экс-глава Белого дома начал переговоры с крупными инвесторами из Силиконовой Долины о создании новой социальной платформы.

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