Норкин эмоционально ответил сыну Табакова, критикующему Россию

Москва, 24 февраля. Ведущий НТВ Андрей Норкин эмоционально ответил на критику в адрес российских властей со стороны актеров, работающих за государственные деньги.

Норкин в эфире своей программы выразил негодование тем фактом, что некоторые российские актеры посмели неодобрительно высказываться о жизни в России и участвовать в незаконных митингах с призывами к свержению властей. Однако все они при этом зарабатывают в фильмах и театрах с государственным участием. В частности, речь шла о Татьяне Лазаревой, Василии Сигареве, Александре Бортич, а также сыне легендарного Олега Табакова Павле.

Павел Табаков, в частности, упрекнул российские власти в том, что они якобы «не хотят слышать народ» и «карают инакомыслие». А развитие России от сравнил с Северной Кореей. По словам 25-летнего Табакова, он готов покинуть родину, если у него возникнут проблемы с работой.

Норкин в ответ напомнил, что сын легендарного российского актера снимается в кино и телепроектах, оплаченных государством. Более того, сейчас он служит в государственном театре (МХТ имени Чехова).

«Не очень понятно, почему, как сказал тот же Михалков, снимаетесь и работаете здесь в свое удовольствие, а потом начинаете гадить на страну, в которой живете. Не нравится? Вперед! Павел Табаков собрался ехать в другую страну работать. Пусть посмотрит, кто из русских актеров смог там добиться большого успеха. Пальцев одной руки хватит. Не надо меня лечить тут. Довели, блин», — крайне эмоционально заявил телеведущий.

Не понравились Норкину и слова политика Бориса Надеждина, гостя программы «Место встречи». Тот напомнил, что государственное финансирование — это деньги налогоплательщиков, а значит во главе угла должно стоять мнение зрителей.

«Можно, я буду решать, давать вам слово или не давать? Или пойдете к черту в Долгопрудный? Ладно, Борис Борисович? А то мне и так говорят, что слишком много воли у вас в этой программе. Я же пропагандист и должен пропагандировать здесь по полной программе», — саркастично высказался тележурналист.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в эфире пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» пояснила, почему властям не надо обижаться на актеров, участвующих в политических акциях. По мнению депутата, артистов, подписавших какие-либо обращения, лучше вообще не трогать, поскольку «они — люди ведомые, с подвижной психикой, их очень легко толкнуть на любую провокацию».