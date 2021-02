Нападение боевиков на востоке ДРК унесло жизни 13 человек

Киншаса, 24 февраля. Тринадцать человек погибли в результате двух терактов на востоке Демократической Республики Конго в провинции Северное Киву.

Первый инцидент произошел в деревне Кисима в ночь с 23 на 24 февраля. Глава районной администрации Бози Синдивако заявил, что боевики убили 11 человек. Вооруженные силы страны подтвердили факт нападения, но не уточнили количество жертв.

Вторая атака зафиксирована в расположенном неподалеку городе Ойча. Бандиты убили одного мирного жителя и одного представителя вооруженных сил ДРК. Сообщается, что нападавшие потеряли одного боевика.

BENI (DR CONGO) - Thirteen people have died in attacks in the eastern DR Congo region of Beni, local officials and experts said on Wednesday, blaming a notorious militia called the Allied Democratic Forces (ADF). #BangkokPost #World https://t.co/ojDDo6lySX