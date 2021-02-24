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Африка

Нападение боевиков на востоке ДРК унесло жизни 13 человек

Нападение боевиков на востоке ДРК унесло жизни 13 человек

Киншаса, 24 февраля. Тринадцать человек погибли в результате двух терактов на востоке Демократической Республики Конго в провинции Северное Киву.

Первый инцидент произошел в деревне Кисима в ночь с 23 на 24 февраля. Глава районной администрации Бози Синдивако заявил, что боевики убили 11 человек. Вооруженные силы страны подтвердили факт нападения, но не уточнили количество жертв.

Вторая атака зафиксирована в расположенном неподалеку городе Ойча. Бандиты убили одного мирного жителя и одного представителя вооруженных сил ДРК. Сообщается, что нападавшие потеряли одного боевика.

Власти страны возложили ответственность за нападения на группировку «Союзные демократические силы» (ADF). Это формирование состоит из угандийских радикальных исламистов, которые вторглись на территорию ДРК в середине 90-х годов прошлого века и обосновались в провинции Северное Киву, неподалеку от границ с Угандой. За последние два года жертвами ADF стали более 1 000 мирных жителей.

Ранее в результате нападения бандитов у города Гома погиб посол Италии в ДРК Лука Аттаназио и сопровождавший его карабинер. Атака произошла не далее трехсот километров от Ойчи.

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