Нападение боевиков на востоке ДРК унесло жизни 13 человек

Киншаса, 24 февраля. Тринадцать человек погибли в результате двух терактов на востоке Демократической Республики Конго в провинции Северное Киву.

Первый инцидент произошел в деревне Кисима в ночь с 23 на 24 февраля. Глава районной администрации Бози Синдивако заявил, что боевики убили 11 человек. Вооруженные силы страны подтвердили факт нападения, но не уточнили количество жертв.

Вторая атака зафиксирована в расположенном неподалеку городе Ойча. Бандиты убили одного мирного жителя и одного представителя вооруженных сил ДРК. Сообщается, что нападавшие потеряли одного боевика.

BENI (DR CONGO) - Thirteen people have died in attacks in the eastern DR Congo region of Beni, local officials and experts said on Wednesday, blaming a notorious militia called the Allied Democratic Forces (ADF). #BangkokPost #World https://t.co/ojDDo6lySX — Bangkok Post (@BangkokPostNews) February 24, 2021

Власти страны возложили ответственность за нападения на группировку «Союзные демократические силы» (ADF). Это формирование состоит из угандийских радикальных исламистов, которые вторглись на территорию ДРК в середине 90-х годов прошлого века и обосновались в провинции Северное Киву, неподалеку от границ с Угандой. За последние два года жертвами ADF стали более 1 000 мирных жителей.

Ранее в результате нападения бандитов у города Гома погиб посол Италии в ДРК Лука Аттаназио и сопровождавший его карабинер. Атака произошла не далее трехсот километров от Ойчи.