Президент Чада нарушил законодательство и начал предвыборную агитацию раньше срока

Нджамена, 24 февраля. Оппозиция Чада осудила президента Идриса Деби за то, что он начал предвыборную кампанию раньше срока, сообщает Deutsche Welle.

Избирательный процесс в стране официально начнется только 11 марта. Но действующий глава республики уже принялся распространять агитацию. На это обратил внимание кандидат от Движения патриотов за Республику Брайс Мбаймонге.

«Сегодня в столице Чада Нджамене арендуются частные и государственные помещения и большие площади. Везде вывесили флаги правящей партии, Патриотического движения спасения (MPS). Единственный кандидат использует все возможные государственные ресурсы. Жители страны стали заложниками всеобщей пропаганды. Мы уже задаемся вопросом, а стоит ли вообще участвовать в выборах», — сказал он.

На рекламных щитах по всей стране появились портреты с изображением Деби. Это напрямую противоречит законодательству Чада, в котором указано, что предвыборная кампания начинается за 30 дней до голосования. Правящая партия MPS отрицает обвинения.

Кроме того, пресс-секретарь MPS Жан-Бернар Падаре заявил, что законодательство нарушают оппозиционеры. А баннеры с Идрисом Деби — нормальное явление. По словам Падаре, никакой закон не запрещает размещать плакаты с действующим главой государства. Он подчеркнул, что оппозиционеры ошибочно принимают баннеры за агитацию.

Эксперт по избирательному праву Лоран Думла призывает Национальную независимую избирательную комиссию заняться своей работой и обратить внимание на нарушение закона.