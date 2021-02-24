«Очередная победа Путина» взволновала авторов The National Interest

Вашингтон, 24 февраля. Окончание строительства трубопровода «Северный поток — 2» является очередной победой президента России Владимира Путина.

Такое заявление сделали авторы американского издания The National Interest. Проект, по их мнению, нанесет серьезный ущерб отношениям США и Европы.

«Россия уже контролирует около сорока процентов европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться», — говорится в статье.

Москва якобы считает свои энергетические ресурсы политическим оружием. Таким образом, ряд европейских государств вынужден отказаться от своих амбиций и стремлений «присоединиться к западным союзам», пишут авторы.

«Трубопровод «Северный поток — 2» — это непреодолимая преграда для энергетического многообразия и энергетической безопасности Евросоюза», — отмечается в материале.

Читателей призывают задаться вопросом, для чего Европе и ключевым ее представителям поддерживать экономику РФ, вместо того чтобы рассуждать о неправомерности санкций США, которые направлены против реализации «СП-2».

Ранее Германия объяснила отказ предприятий сотрудничать с проектом. Дело в том, что власти не поддерживают экстерриториальные санкции США против участников «Северного потока 2».