Томский бизнесмен украл деньги из бюджета во время ремонта дорог

Томск, 24 февраля. Следственное управление Следственного комитета по Томской области возбудило уголовное дело в отношении генерального директора томской коммерческой организации, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным следствия, подозреваемый в декабре 2019 года заключил с департаментом дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска контракт на выполнение ремонта дорожной сети. Отмечается, что работы проходили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с бюджетом 82,4 млн рублей.

До октября 2020 года генеральный директор предоставлял в администрацию города справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения — завышенные объемы асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии. Таким образом, подозреваемому удалось похитить более 9 млн рублей. О какой именно фирме идет речь следствие не сообщает. Глава компании задержан и в скором времени ему будет выбрана мера пресечения.

Ранее ФАН сообщал, что экс-мэр Томска Иван Кляйн останется в СИЗО до начала весны. В отношении него возбуждено три уголовных делах.