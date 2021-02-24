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Томский бизнесмен украл деньги из бюджета во время ремонта дорог

Томский бизнесмен украл деньги из бюджета во время ремонта дорог Томск, 24 февраля. Следственное управление Следственного комитета по Томской области возбудило уголовное дело в отношении генерального директора томской коммерческой организации, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным следствия, подозреваемый в декабре 2019 года заключил с департаментом дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска контракт на выполнение ремонта дорожной сети. Отмечается, что работы проходили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с бюджетом 82,4 млн рублей.

До октября 2020 года генеральный директор предоставлял в администрацию города справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения — завышенные объемы асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии. Таким образом, подозреваемому удалось похитить более 9 млн рублей. О какой именно фирме идет речь следствие не сообщает. Глава компании задержан и в скором времени ему будет выбрана мера пресечения.   

Ранее ФАН сообщал, что экс-мэр Томска Иван Кляйн останется в СИЗО до начала весны. В отношении него возбуждено три уголовных делах.

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