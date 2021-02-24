Совбез ООН обсудил ситуацию в Центральноафриканской Республике

Нью-Йорк, 24 февраля. Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных наций Жан-Пьер Лакруа представил Совету Безопасности ООН доклад о ситуации в Центральноафриканской Республике.

Франция заняла агрессивную позицию и пригрозила санкциями тем, кто активно подрывает мирный процесс или отказывается присоединиться к политическому диалогу в целях урегулирования. Тем самым Париж в очередной раз потребовал от правительства ЦАР начать переговоры с боевиками.

Аналогичный призыв, правда без угроз, прозвучал со стороны Великобритании и Мексики.

Более сдержанной и соответствующей интересам народа ЦАР оказалась точка зрения Европейской службы внешних связей (EEAS), которая ограничилась предложением наладить диалог между правительством и демократической оппозицией, а также высказалась за расширение участия в мирном диалоге гражданского общества, молодежи и женщин.

Также EEAS обращает внимание на распространение «дезинформации» и языка ненависти, что подрывает доверие к власти и ставит под угрозу миротворцев. В связи с этим Европейский союз поддержал инициативу генсека ООН Антониу Гутерреша увеличить численность миротворческого контингента в ЦАР.

На отправке дополнительных «голубых касок» в Центральноафриканскую Республику настаивает делегация Ирландии. Дублин призывает к активизации Политического соглашения о мире и примирении. Однако осталась неизвестной позиция страны относительно тех участников договора, которые грубо нарушили его, выступив против мирного населения на стороне боевиков.

К немедленному реформированию сектора безопасности ЦАР призвали делегации Индии, Нигера и Норвегии. При этом последняя обвинила правительственные силы в злоупотреблениях властью, тогда как Индия наоборот потребовала ликвидировать все препятствия для доставки в страну необходимых товаров, в том числе из Камеруна.

Миссия Нигера также напомнила, что безнаказанность угрожает подорвать любой мирный или политический прогресс и призвала активизировать усилия по репатриации центральноафриканских беженцев. Кроме того, делегация заявила о своем обязательстве разработать совместно с другими членами Совета возможный пересмотр эмбарго на поставки оружия в ЦАР с учетом просьбы правительства республики об отмене ограничений.

Требование отменить оружейные санкции ООН, препятствующие модернизации армии Центральноафриканской Республики, выразил Китай. Также миссия Поднебесной призывает расширить уровень поддержки «обязанностей МИНУСКА».

Делегация Эстонии не стала выдвигать каких-либо требований, ограничившись похвалой в адрес МИНУСКА, однако отметила, что поддержание мира в республике является обязанностью властей ЦАР.

Также на заседании СБ ООН присутствовал приглашенный эксперт по вопросам миростроительства Мартин Экомо-Суань из ЦАР, который поведал о царящей в стране «атмосфере страха», в которой живет большая часть населения. Он рассказал о случаях насилия, в том числе по гендерному признаку, и призвал все заинтересованные стороны удвоить усилия, чтобы добиться мира в республике.

Заслушивание доклада продемонстрировало сохраняющееся различие мнений относительно стабилизации ситуации в ЦАР. Страны Запада продолжают настаивать на диалоге с боевиками, что идет вразрез с требованием народа республики раз и навсегда избавить страну от бандитов. Однако нельзя не отметить твердую позицию Пекина, который последовательно добивается отмены оружейного эмбарго, оказывающего деструктивное влияние на ЦАР.

Заметно расхождение мнений участников относительно результатов работы МИНУСКА. Но призыв Антониу Гутерреша увеличить контингент ООН в республике встречен положительно и, вероятно, будет реализован.