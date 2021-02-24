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Тезисы напавшего на Михалкова депутата вывели из себя телеведущего Норкина

Тезисы напавшего на Михалкова депутата вывели из себя телеведущего Норкина

Москва, 24 февраля. Телеведущий Андрей Норкин пообещал выставить из студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ перебившего его депутата Бориса Надеждина.

В эфире обсуждали программу режиссера Никиты Михалкова «Бесогон», который решил назвать ставки призывавших людей выходить на несанкционированные митинги артистов. Норкин призвал обратиться к тезису о том, что артисты де-факто работают на государственные деньги, так как фильмы финансируются именно за счет бюджета.

С телеведущим не согласился депутат Борис Надеждин, уточнив, что платят люди из своих налогов, а не государство. Но Норкин продолжил отстаивать свою точку зрения.

«Платит государство! И можно, я здесь буду говорить в роли ведущего, а не вы? Или пойдете на хрен в Долгопрудный! Я же пропагандон и должен пропагандонить здесь по полной программе», — заявил Норкин.

Возвращаясь к сути беседы, телеведущий напомнил, что Павел Табаков собрался покинуть Россию.

«А сколько артистов добились успеха там? Он расскажет? По пальцам можно пересчитать», — заявил Норкин.

После нескольких резких высказываний Норкин предположил, что передачу «закроют сегодня так».

Ранее Норкин подколол сторонников «зеленой энергетики» шуткой о деньгах. Тем не менее участники передачи уточнили, что за «зеленой» энергетикой будущее, несмотря на ее нестабильность.

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