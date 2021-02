Эксперты назвали топ-10 лучших смарт-часов

Смарт-часы приобрели огромную популярность — устройство позволяет следить за физической активностью и здоровьем и всегда оставаться на связи. В 2020 году известные бренды обновили линейки умных часов и выпустили новые экземпляры. Рейтинг лучших смарт-часов – в материале ФАН.

Роскачество составило рейтинг совестно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров. В ходе работы специалисты обратили внимание на функции контроля физической активности и управления смартфоном, качество сборки, удобство пользования, наличие приложений, а также функциональность и батарею.

Первое место в рейтинге лучших смарт-часов досталось Garmin Forerunner 630. Эксперты отметили высокую функциональность, удобство контроля физической активности и управления, качество сборки. Заряда Garmin Forerunner 630 хватает почти на 16 дней. Среди минусов – невозможность читать сообщения, отсутствие встроенного пульсометра и высотомера.

The Garmin Forerunner 630 In-Depth Review! Dive into Garmin's most advanced running watch: https://t.co/dbDUvE0Rjr pic.twitter.com/4fWGOXjrkB — Ray Maker (@dcrainmakerblog) December 11, 2015

Второе место досталось Garmin Venu Sq. Специалисты отметили те же плюсы, что и у Garmin Forerunner 630, однако, по мнению экспертов, в данной модели управление смартфоном и обработка звонков и сообщений менее удобные.

Замыкает тройку лучших смарт-часов — Honor GS PRO. Устройство оснащено огромным набором функций, а батареи хватает на 25 дней работы. Однако работа приложений на Honor GS PRO оставляет желать лучшего. Кроме того, часы довольно массивные.

Honor Watch GS Pro: Perfect Choice For Men https://t.co/lz3byNVueJ — Time Up News (@timeupnews) February 24, 2021

Четвертое место заняли Samsung Galaxy Watch 3. Устройство удостоилось высшей оценки по качеству сборки, а также эксперты отметили его функциональность. Главный недостаток Galaxy Watch 3 – батарея. Полного заряда хватает на четыре дня работы, что намного меньше, чем у конкурентов. Кроме того, голосовой помощник не всегда верно распознает команды.

ECG feature comes to Samsung Galaxy Watch 3 and Samsung Galaxy Watch Active2 in more European countries - https://t.co/F6PrP5krZB pic.twitter.com/GiLsfUEedd — MSPoweruser (@mspoweruser) February 23, 2021

В пятерку лидеров попали Fitbit Sense. Среди достоинств часов — функциональность, высокое качество сборки, яркий экран и удобство использования. Аккумулятор позволяет часам работать без подзарядки семь дней при выключенном GPS, однако при включении GPS батарея разряжается быстрее. Голосовой помощник не работает, что является существенным минусом.

Upgraded to Fitbit sense. Let's see how it goes pic.twitter.com/7WwyJMI3vt — Fern ????☕ (@fernyettheplant) February 20, 2021

Garmin Instinct Solar заняли шестое место в рейтинге смарт-часов. Девайс отличается многофункциональностью, хорошей батареей и точностью отслеживания. При этом Instinct Solar имеют монохромный экран без сенсорного управления и могут показаться громоздкими.

На седьмой строчке рейтинга оказались Fitbit Versa 3. Устройство отличается высоким качеством сборки, довольно легкое и удобное при носке. При этом одной зарядки хватит на шесть дней работы, но при включении GPS батарея разряжается быстрее. Также эксперты предупредили о нестабильной работе голосового помощника.

Восьмое место занимает Apple Watch SE GPS. Главными плюсами модели стали точность отслеживания, множество интеллектуальных функций и высокое разрешение экрана. При этом устройство получило одну из самых низких оценок работы батареи — полного заряда хватит на 53 часа, но при активации GPS батарея разрядится быстрее.

Samsung Galaxy Watch Active 2 занимает девятое место в рейтинге. Как и Galaxy Watch 3, устройство получило высшую оценку за качество сборки. Специалисты обратили внимание на привлекательный дизайн и удобство. Однако девайс оснащен не самой мощной батареей, а также часы не всегда точно отслеживают шаги и частоту сердечных сокращений.

ECG Support For Galaxy Watch 3, Watch Active 2 Rolling Out In 31 Countries https://t.co/iYKnKYALR3 #android — Android Headlines (@Androidheadline) February 23, 2021

Замыкает десятку лучших смарт-часов Huawei GT 2e. Эксперты обратили внимание на функциональность устройства, качество сборки и удобство использования. Среди недостатков — работа приложений и ограниченные интеллектуальные функции. Некоторым часы могут показаться слишком тяжелыми.