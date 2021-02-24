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Африка

Как связано пчеловодство, сокращение лесов в Замбии и при чем тут международные фонды

Как связано пчеловодство, сокращение лесов в Замбии и при чем тут международные фонды

Ежедневно в Замбии вырубаются сотни деревьев, которые используются в качестве сырья для производства древесного угля. Такой подход приводит к катастрофическому сокращению лесного покрова и сопутствующим изменениям климата.

Организация профессионального пчеловодства (ODI) проводит просветительские семинары среди производителей древесного угля в Замбии с целью защиты окружающей среды и улучшения условий жизни в сельских общинах. Но эффективность такой инициативы вызывает вопросы, так как не борется с причиной углежогства — недостатком альтернативных видов топлива и их заменителей.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, насколько остро стоит проблема изготовления древесного угля в Замбии, и сможет ли на нее повлиять развитие пчеловодства в стране.

Замбия без электричества

Замбия остается страной с крайне низкой доступностью электроэнергии для населения. В среднем этот показатель держится на отметке 31%, однако в сельских районах электричество есть лишь у 4% граждан.

Как связано пчеловодство, сокращение лесов в Замбии и при чем тут международные фонды

Энергетический сектор страны, представленный в основном гидроэлектростанциями, не может удовлетворить потребности быстро растущего населения, что создает благоприятные условия для бизнеса углежогов. Однако в результате страдает экология страны.

Каждый год лесной покров Замбии сокращается на 300 000 га, и значительная часть полученного сырья идет на изготовление древесного угля. Уменьшение лесов, в свою очередь, провоцирует засухи, которые сказываются на выработке энергии местными ГЭС.

При этом экономика страны находится в тяжелом положении из-за коронавируса. В середине ноября Замбия пропустила платеж по евробондам, став первой в Африке страной, допустившей дефолт во время пандемии. Таким образом, правительство не в состоянии без внешней помощи ликвидировать нехватку электроэнергии.

Африка теряет леса

Население Замбии в поисках средств к существованию вынуждено искать самые простые виды бизнеса, не требующие капитальных затрат. А для примитивного углежогства необходимы лишь древесина и глина. Получающийся продукт ниже качеством, чем фабричный, однако изготавливать его можно практически везде.

Но проблема перевода леса на древесный уголь в Замбии не является уникальной. Крупнейшими производителями такого топлива на континенте являются Нигерия, Эфиопия и Гана. Местные власти пытаются формализовать этот сектор, вводят налоги, лицензии и штрафы. Схожие подходы демонстрируют правительства Малави и Кении. Но простота производственного процесса в сочетании с востребованностью готового продукта нивелирует усилия властей.

Секрет древесного угля

Древесный уголь является сверхпопулярным видом топлива в Замбии. По данным Центра международных лесохозяйственных исследований (CIFOR), 90% домохозяйств страны используют его для удовлетворения хозяйственных потребностей. В первую очередь — для приготовления пищи.

Причин для этого множество. Сети электропередач в стране развиты слабо. Причем не только в сельской местности, но и в бедных районах городов. Но даже там, где электричество есть, наблюдаются частые отключения. Это вынуждает жителей искать альтернативу, однако газ и бензин для генераторов слишком дороги для большинства населения.

Кроме того, у древесного угля есть психологическое преимущество: его сначала покупают, а потом используют, тогда как счет за электричество приходит в конце месяца.

Однако главной причиной остается стремительно увеличивающееся количество граждан. Ежегодный прирост населения в Замбии составляет около 3%. К примеру, в России это 0,04%, а у европейских стран показатель и вовсе отрицательный.

Как связано пчеловодство, сокращение лесов в Замбии и при чем тут международные фонды

Правительство не имеет возможности возводить необходимую инфраструктуру в достаточном объеме, а население вынуждено использовать тот вид топлива, который наиболее доступен. И аналогичная ситуация наблюдается по всему континенту южнее Сахары.

Помощь извне

Мировое сообщество пытается помочь властям Замбии. Еще в апреле прошлого года правительство подписало соглашение с Всемирным фондом дикой природы (WWF), направленное на укрепление сотрудничества в области развития чистой энергетики, которая должна свести к минимуму сжигание угля.

В конце января Соединенные Штаты выделили 525 миллионов квачей (около 25 миллионов долларов) на борьбу с сокращением лесов в Замбии. Достичь этого планируется с помощь внедрения возобновляемых источников энергии в качестве альтернативы для древесного угля.

Последним вкладом в дело спасения деревьев в Замбии стали просветительские семинары ODI. Пчеловоды рапортуют о небывалом интересе местных жителей к новому виду бизнеса.

«Реакция угольщиков была ошеломляющей. Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить их обычными ульями», — отметил секретарь организации Френсис Мвале.

Однако, если внедрение альтернативных источников энергии снижает востребованность древесного угля, то вывод части углежогов из бизнеса никак не повлияет на потребность населения в топливе.

Если инициатива ODI и окажется востребованной в Замбии, то только в сочетании с успешной реализацией проектов США и WWF. В противном случае сокращение предложения древесного угля на рынке приведет лишь к росту его стоимости и возвращению новоявленных пчеловодов к ставшему более прибыльным бизнесу.

Действия Всемирного фонда дикой природы в сочетании с усилиями США также могут остаться лишь демонстрацией благих намерений с ограниченным результатом. Альтернативные источники энергии, вроде солнечных батарей, выглядят эффектно и могут одним своим видом увеличить объем помощи, который согласна выделить та или иная организация. Сколько из отпущенных средств дойдет до конечного получателя — неизвестно.

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