Ежедневно в Замбии вырубаются сотни деревьев, которые используются в качестве сырья для производства древесного угля. Такой подход приводит к катастрофическому сокращению лесного покрова и сопутствующим изменениям климата.

Организация профессионального пчеловодства (ODI) проводит просветительские семинары среди производителей древесного угля в Замбии с целью защиты окружающей среды и улучшения условий жизни в сельских общинах. Но эффективность такой инициативы вызывает вопросы, так как не борется с причиной углежогства — недостатком альтернативных видов топлива и их заменителей.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, насколько остро стоит проблема изготовления древесного угля в Замбии, и сможет ли на нее повлиять развитие пчеловодства в стране.

Замбия остается страной с крайне низкой доступностью электроэнергии для населения. В среднем этот показатель держится на отметке 31%, однако в сельских районах электричество есть лишь у 4% граждан.

Энергетический сектор страны, представленный в основном гидроэлектростанциями, не может удовлетворить потребности быстро растущего населения, что создает благоприятные условия для бизнеса углежогов. Однако в результате страдает экология страны.

Каждый год лесной покров Замбии сокращается на 300 000 га, и значительная часть полученного сырья идет на изготовление древесного угля. Уменьшение лесов, в свою очередь, провоцирует засухи, которые сказываются на выработке энергии местными ГЭС.

При этом экономика страны находится в тяжелом положении из-за коронавируса. В середине ноября Замбия пропустила платеж по евробондам, став первой в Африке страной, допустившей дефолт во время пандемии. Таким образом, правительство не в состоянии без внешней помощи ликвидировать нехватку электроэнергии.

Население Замбии в поисках средств к существованию вынуждено искать самые простые виды бизнеса, не требующие капитальных затрат. А для примитивного углежогства необходимы лишь древесина и глина. Получающийся продукт ниже качеством, чем фабричный, однако изготавливать его можно практически везде.

In partnership with the Government of the Republic of Zambia and private-sector partners, USAID/Zambia’s Alternatives to Charcoal project aims to significantly reduce charcoal-related deforestation. Learn more about USAID’s new program: https://t.co/VYIvR9RpA0 pic.twitter.com/7zPxcsnnLI

Но проблема перевода леса на древесный уголь в Замбии не является уникальной. Крупнейшими производителями такого топлива на континенте являются Нигерия, Эфиопия и Гана. Местные власти пытаются формализовать этот сектор, вводят налоги, лицензии и штрафы. Схожие подходы демонстрируют правительства Малави и Кении. Но простота производственного процесса в сочетании с востребованностью готового продукта нивелирует усилия властей.

Древесный уголь является сверхпопулярным видом топлива в Замбии. По данным Центра международных лесохозяйственных исследований (CIFOR), 90% домохозяйств страны используют его для удовлетворения хозяйственных потребностей. В первую очередь — для приготовления пищи.

Причин для этого множество. Сети электропередач в стране развиты слабо. Причем не только в сельской местности, но и в бедных районах городов. Но даже там, где электричество есть, наблюдаются частые отключения. Это вынуждает жителей искать альтернативу, однако газ и бензин для генераторов слишком дороги для большинства населения.

Кроме того, у древесного угля есть психологическое преимущество: его сначала покупают, а потом используют, тогда как счет за электричество приходит в конце месяца.

Однако главной причиной остается стремительно увеличивающееся количество граждан. Ежегодный прирост населения в Замбии составляет около 3%. К примеру, в России это 0,04%, а у европейских стран показатель и вовсе отрицательный.

Правительство не имеет возможности возводить необходимую инфраструктуру в достаточном объеме, а население вынуждено использовать тот вид топлива, который наиболее доступен. И аналогичная ситуация наблюдается по всему континенту южнее Сахары.

Мировое сообщество пытается помочь властям Замбии. Еще в апреле прошлого года правительство подписало соглашение с Всемирным фондом дикой природы (WWF), направленное на укрепление сотрудничества в области развития чистой энергетики, которая должна свести к минимуму сжигание угля.

В конце января Соединенные Штаты выделили 525 миллионов квачей (около 25 миллионов долларов) на борьбу с сокращением лесов в Замбии. Достичь этого планируется с помощь внедрения возобновляемых источников энергии в качестве альтернативы для древесного угля.

Последним вкладом в дело спасения деревьев в Замбии стали просветительские семинары ODI. Пчеловоды рапортуют о небывалом интересе местных жителей к новому виду бизнеса.

Однако, если внедрение альтернативных источников энергии снижает востребованность древесного угля, то вывод части углежогов из бизнеса никак не повлияет на потребность населения в топливе.

Through sensitization, rural communities in Zambia are turning to beekeeping to not only earn new sources of income but also protect the trees that they used to cut down for charcoal https://t.co/fDnYiOcbJ3 #HelloAfrica pic.twitter.com/9ZGsgIcJZu