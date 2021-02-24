Украина нарушает права людей: в ООН устроили Киеву разнос из-за дискриминации венгров

Будапешт, 24 февраля. Власти Украины нарушают права венгров. Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявила представитель Будапешта Каталин Бодьяи.

В начале выступления дипломат поддержала заявления представителей ЕС в отношении России, а затем высказалась, что Украина нарушает права 150 тысяч венгров, проживающих в стране.

«Недопустимо, чтобы страна оказывала давление на группы меньшинств. Недавние изменения в терминологии, которые используют украинские власти, также вызывают глубокую обеспокоенность», — устроила разнос Киеву дипломат от Будапешта.

По ее словам, никакая ситуация в политике не оправдывает дискриминацию в отношении меньшинств на любом уровне, а особенно — на уровне центрального правительства. Каталин Бодьяи возмутилась, что венгров на Украине официально называют «украинцами с венгерскими корнями».

«Это попытка исключить категорию национальных меньшинств из общества Украины», — резюмировала будапештский дипломат.

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