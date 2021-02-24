Памфилова назвала ликвидацию партий в России естественным отбором

Москва, 24 февраля. Всего 36 политических партий действуют на территории России с учетом решения о ликвидации двух из них. Об этом высказалась председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Минюст РФ направил данные о действующих политических фракциях в ЦИК. По словам Памфиловой, два года назад в стране было больше 70 партий. Верховный суд решил ликвидировать две фракции из существующих 36, напомнила председатель ЦИК.

«То есть произошел такой естественный отбор», — констатировала Памфилова.

Решение объединить партии «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» приняли 22 февраля, отметила председатель. Всего 14 фракций могут участвовать в думских выборах без сбора подписей, заключила Памфилова.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил роспуск Госдумы РФ к концу марта этого года. По его словам, выборы пройдут в июне.