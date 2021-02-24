Регина Тодоренко снова встанет на коньки после окончания «Ледникового периода»

Москва, 24 февраля. Ведущая «Орла и решки», блогер Регина Тодоренко снова выйдет на лед в паре с фигуристом Романом Костомаровым, с которым участвовала в шоу «Ледниковый период».

Десятый сезон проекта завершился в конце прошлого года, однако поклонники передачи снова хотели бы увидеть любимые пары на льду. Первый канал решил устроить ледовое шоу, приуроченное к празднику 8 Марта.

На своей странице в Instagram Тодоренко рассказала, что они с Костомаровым тоже выступят на этом мероприятии. Телеведущая и фигурист встанут на коньки и появятся 7 марта на арене столичного дворца «Мегаспорт».

«Это будет моя первая ледовая арена на 14 тысяч зрителей. Уже скорее хочу собрать всех вас и увидеться», — написала блогер.

Регина Тодоренко сопроводила пост своей фотографией без макияжа, сделанной во время тренировки. Она также предложила устроить фан-встречу для тех, кто придет на праздничное шоу.

Посетители концерта смогут увидеть на льду фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву. На катке появятся и многие другие звезды завершившегося сезона «Ледникового периода».