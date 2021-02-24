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Экономика

Эксперт Костарев перечислил факторы падения курса биткоина

Эксперт Костарев перечислил факторы падения курса биткоина

Москва, 24 февраля. Главными факторами падения биткоина считается критика со стороны главы Минфина США, снижение мировых индексов технологических корпораций, а также начало масштабной вакцинации.

Об этом заявил директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев, передает РИА Новости.

«Аналитики выделяют две основные причины снижения стоимости биткоина — фиксация прибыли «китами» (крупными инвесторами) и выступление главы Минфина США Джанет Йеллен, которая подвергла критике размеры энергопотребления для майнинга биткоина», — уточнил эксперт.

По данным CoinMarketCap, цена биткоина за последние сутки упала до отметки 45,29 тысячи долларов. По состоянию на 11:30 по московскому времени в среду стоимость криптовалюты на Binance составляла примерно 50,6 тысячи долларов.

Цена цифровой монеты побила еще один рекорд в 58 тысяч долларов в воскресенье, а затем резко снизилась в понедельник до психологического уровня в 50 тысяч долларов. Ранее стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время он подорожал в 1,7 раза — до 56 тысяч с почти 32 тысяч месяц назад.

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