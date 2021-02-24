Эксперт Костарев перечислил факторы падения курса биткоина

Москва, 24 февраля. Главными факторами падения биткоина считается критика со стороны главы Минфина США, снижение мировых индексов технологических корпораций, а также начало масштабной вакцинации.

Об этом заявил директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев, передает РИА Новости.

«Аналитики выделяют две основные причины снижения стоимости биткоина — фиксация прибыли «китами» (крупными инвесторами) и выступление главы Минфина США Джанет Йеллен, которая подвергла критике размеры энергопотребления для майнинга биткоина», — уточнил эксперт.

По данным CoinMarketCap, цена биткоина за последние сутки упала до отметки 45,29 тысячи долларов. По состоянию на 11:30 по московскому времени в среду стоимость криптовалюты на Binance составляла примерно 50,6 тысячи долларов.

Цена цифровой монеты побила еще один рекорд в 58 тысяч долларов в воскресенье, а затем резко снизилась в понедельник до психологического уровня в 50 тысяч долларов. Ранее стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время он подорожал в 1,7 раза — до 56 тысяч с почти 32 тысяч месяц назад.