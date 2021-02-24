Политолог Андрей Ваджра объяснил, зачем Россия меняет логистические маршруты

Москва, 24 февраля. Контракт на транзит газа с Румынией был расторгнут раньше установленного срока. Эксперт Андрей Ваджра объяснил решение «Газпрома» искать новые пути транзита голубого топлива.

Любой основной транзит связан с двумя ключевыми факторами — финансовым и политическим, цитирует «Журналистская правда» слова политолога.

Первый непосредственно вытекает из минимизации расходов на сам транзит. То есть чем меньше посредников на пути поставок, тем ниже оказывается себестоимость газа. Таким образом, России выгодно, чтобы на пути от нефтескважины или газовой скважины было как можно меньше посредников, объясняет Ваджра.

Не менее важную роль играет политический фактор. Если на пути транзита газа находятся враждебные России правительства или контролируемые странами-конкурентами, это вынуждает РФ строить транзитные пути в обход по территории других государств.

Процветание Прибалтики напрямую зависит от объемов китайских и российских грузоперевозок, которые идут в Евросоюз через их территории. Эти страны придерживаются антироссийской политики, при этом будучи полностью зависимыми от США. Из-за этого задача России заключается в лишении этих государств финансовых преференций с нашей стороны, заключил политолог.

В Европе растет спрос на газ из-за морозной зимы. Так, Германия увеличила закупку российского газа на 47,8% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года за первые десять дней февраля.