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Экономика

Эксперты Oxford Economics считают угрозу санкций против РФ преувеличенной

Эксперты Oxford Economics считают угрозу санкций против РФ преувеличенной

Москва, 24 февраля. Аналитики британской компании Oxford Economics полагают, что запланированные ЕС санкции в отношении России не смогут повлиять на российскую экономику.

Сейчас на рынках увеличена премия за санкционный риск, отметили специалисты в области финансов. Эксперты аналитической компании убеждены, что ограничения не возымеют никакого эффекта на экономику России и на ее госдолг. С точки зрения Oxford Economics, национальная валюта РФ недооценивается на 5-7%. В компании прогнозируют курс в 72,3 рубля за доллар.

Американские санкции в отношении России, по мнению экспертов, будут схожи с партнерскими и не окажут значительного негативного экономического воздействия. Сообщается, что санкции будут носить индивидуальный характер. Об этом шла речь во время заседания представителей министерств иностранных дел стран ЕС.

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