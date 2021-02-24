Эксперты Oxford Economics считают угрозу санкций против РФ преувеличенной

Москва, 24 февраля. Аналитики британской компании Oxford Economics полагают, что запланированные ЕС санкции в отношении России не смогут повлиять на российскую экономику.

Сейчас на рынках увеличена премия за санкционный риск, отметили специалисты в области финансов. Эксперты аналитической компании убеждены, что ограничения не возымеют никакого эффекта на экономику России и на ее госдолг. С точки зрения Oxford Economics, национальная валюта РФ недооценивается на 5-7%. В компании прогнозируют курс в 72,3 рубля за доллар.

Американские санкции в отношении России, по мнению экспертов, будут схожи с партнерскими и не окажут значительного негативного экономического воздействия. Сообщается, что санкции будут носить индивидуальный характер. Об этом шла речь во время заседания представителей министерств иностранных дел стран ЕС.