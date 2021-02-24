Кушанашвили сообщил о рождении девятого ребенка

Москва, 24 февраля. Скандально известный телеведущий и журналист грузинского происхождения Отар Кушанашвили признался, что стал отцом в девятый раз.

Знаменитый колумнист поделился радостной новостью с ведущей канала НТВ Лерой Кудрявцевой. Кушанашвили стал гостем программы «Секрет на миллион».

Кто именно подарил 50-летнему журналисту девятого ребенка, пока не раскрывается. В тайне остается и пол младенца. Скорее всего, подробности появятся в полном выпуске «Секрета на миллион», который выйдет 27 февраля. Отар Кушанашвили также должен рассказать, готов ли он к новому браку.

Предыдущие дети телеведущего появились на свет от трех разных женщин. Первая жена журналиста Мария Кушанашвили родила ему дочь и двух сыновей. Еще два ребенка появились у Отара Кушанашвили во втором браке.

Кроме того, телеведущий долго жил с бизнесвумен Ольгой Курочкиной, с которой так и не узаконил отношения. Она родила ему двух сыновей и дочь. Известно, что матерью девятого ребенка является не Курочкина.

Лера Кудрявцева давно знакома с Отаром Кушанашвили. Недавно она удивила подписчиков архивным снимком с молодым журналистом.