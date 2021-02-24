Популярный у россиян напиток оказался эффективным в борьбе с облысением

Москва, 24 февраля. Склонность к облысению, как правило, проявляется с возрастом. Эффективным средством для борьбы с выпадением волос оказался популярный у россиян напиток.

Зеленый чай по праву считается одним из самых полезных на планете, поскольку в нем содержится большое количество антиоксидантов. Благодаря этим веществам организм получает возможность предотвращать облысение и способствовать росту волос.

Этот напиток признан богатым источником эпигаллокатехина галлата, который оказывает положительное влияние на состояние волосяных фолликулов. С его помощью удается сократить выпадение и истончение волос, а также справиться с появлением перхоти, шелушениями и псориазом.

Кроме того, зеленый чай обеспечивает необходимое количество белка в составе коже головы. Наряду с этим кожный покров получает увлажнение и питание.

Сертифицированный чайный сомелье Кайл Стюарт рассказал, что для правильного приготовления зеленого чая важно соблюдать температуру заваривания. Для этого воду нужно нагревать до 77 градусов. Таким образом удастся сохранить все полезные свойства напитка.