Принц Гарри и Меган Маркл уже знают пол будущего ребенка

Лос-Анджелес, 24 февраля. Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл после отречения от престола узнали пол второго ребенка и выбрали для него несколько имен.

Супруги хотят, чтобы их второй ребенок носил классическое имя в викторианском стиле. Они пытаются выбрать между Вайлетт, Дэйзи или Редмондом. В близком окружении пары поговаривают, что если родится девочка, то ее назовут Дианой — в честь матери принца Гарри.

Меган Маркл уже знает, кого вынашивает под сердцем. Герцог и герцогиня Сассекские сообщили друзьям радостную новость: им известен пол будущего ребенка. Об этом рассказала королевский биограф Ингрид Стюарт. Она считает, что вечеринку по случаю появления малыша или малышки организует подруга Маркл, американская журналистка Опра Уинфри.

Недавно выяснилось, что принц Гарри с женой после переезда в США некоторое время тайно жили в особняке известной телеведущей. Затем молодожены купили собственный дом в том же районе.