Депутат ОПЗЖ рассказал, к чему пришла Украина при Зеленском

Киев, 24 февраля. Депутат Верховной рады и председатель политической фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскрыл, в чем заключается разница между Порошенко и Зеленским.

По его словам, действия украинских властей привели к полному краху социально-экономической сферы в стране.

«Если при Порошенко страна была бедной, то при Зеленском она стала нищей. И эта ситуация ухудшается, люди это видят», — сказал он.

Кроме того, политик добавил, что регулярное повышение тарифов на газ и услуги ЖКХ ударили по гражданам страны сильнее всего. По его словам, в сравнении с 2014 годом цены на голубое топливо и тепло выросли на 1250 и 1300 процентов соответственно.

Ранее политический консультант Анатолий Вассерман рассказал, готов ли Зеленский пойти на физическое устранение своих оппонентов.