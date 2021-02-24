Эксперты МАК расследуют жесткую посадку вертолета Robinson в Новгородской области

Великий Новгород, 24 февраля. Комиссия межгосударственного авиационного комитета приступила к расследованию жесткой посадки вертолета Robinson-66 в Новгородской области.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Баркол». По данным пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, 23 февраля в районе посадочной площадки «Песь» вертолет выполнял тренировочный полет и должен был отработать маневр «висение», но в процессе он столкнулся со снежным бруствером и упал на левый бок.

На борту находился один пилот. Он не пострадал, но Robinson-66 повредил несущий винт, фюзеляж, редуктор, остекление кабины и хвостовую балку.

Доследственную проверку по факту инцидента также проводит псковский следственный отдел СЗСУ СК РФ на транспорте. В действиях пилота усматривают нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба, пояснили в ведомстве.