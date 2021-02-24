Экономист Батаев: В России пора повысить налоги на 50%



Возможность открыть систему добровольных пенсионных накоплений в РФ предложил один из менеджеров Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Ответственный секретарь Комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Вячеслав Батаев сделал это заявление на пресс-конференции ФАН и медиа-группы «Патриот».

«Если мы сведем все российские налоги в таблицу и сравним с налогами на Западе, то увидим, что в России налогов в полтора раза меньше, чем в других странах. Например, у нас 22% дохода в ПФР не платят граждане, получающие свыше 1,5 млн рублей в год. Они платят лишь 10% в силу закона. Логика была видимо такая, что этим людям будет сложно обеспечить со стороны государства пенсию, в соответствии с теми высокими взносами, которые они уплатили», — пояснил Батаев.

Так, возмещение утраченного заработка, согласно мировым стандартам, должно составлять не менее 40%, в том числе за счет участия работников в негосударственных пенсионных программах, в то время как в РФ оно около 33%. По словам Батаева, в России продолжает разрабатываться концепция гарантированного пенсионного плана или индивидуального пенсионного капитала, который нужен как институт системы добровольных пенсионных накоплений.

«Он может дополнить систему негосударственного пенсионного обеспечения, где за 30 лет 6 млн человек накопили 1,5 трлн рублей своих негосударственных пенсий. Такие системы добровольных пенсионных накоплений, которые могут реанимировать накопительную часть трудовой пенсии, надо всячески развивать», — заявил Батаев, отметив, что ответственность управляющих такими фондами значительно повысилась за последние 20 лет.

Так, когда индустрия негосударственных пенсионных фондов перешла в ведомство мегарегулятора «Центробанка», были существенно усилены меры государственного регулирования контроля и надзора за их деятельностью. Если в начале нулевых подобных фондов было около 300, то теперь их осталось примерно 40. При этом фонды стремятся к объединению, что благотворно влияет на пользователей их услуг.

Ранее ФАН рассказывал, что переход на накопительные пенсии в России может занять около 40 лет.