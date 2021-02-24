Москва не оставит без последствий санкции Запада

Москва, 24 февраля. Москва не оставит без ответа антироссийские санкции, которые собирается внедрять Запад. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Антироссийские решения Запада не останутся без внимания. По словам Чижова, ответ может быть асимметричным.

В своем обращении официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее обратилась к Евросоюзу с предостережениями. По словам дипломата, Москва готова соразмерно ответить на новые ограничения, которые будут введены против России из-за блогера Алексея Навального.

Российская судебная система признала Навального виновным в нарушении условного срока и оскорблениях в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Все приговоры ему законны. ФСИН отмечала, что блогер неоднократно нарушал правила условного срока как до лечения в Берлине, так и после него. Именно в связи с этим служба подала заявление в суд о замене условного срока Навальному на реальный.