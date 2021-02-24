Египет поддержал привлечение США, ЕС и ООН к переговорам по плотине «Возрождение»

Каир, 24 февраля. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри встретился с координатором рабочей группы, сформированной руководством Демократической Республики Конго в Африканском союзе, Альфонсом Нтумбой.

В ходе встречи глава МИД Египта подтвердил, что страна поддержала предложение Судана касательно разработки переговорного механизма по эфиопской плотине «Возрождение». Речь идет о формировании международного четырехстороннего комитета, в который, помимо Африканского союза, войдут США, Европейский союз и ООН.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что премьер-министр Судана Абдалла Хамдок собрал заседание Верховного комитета страны, чтобы разрешить ситуацию с эксплуатацией плотины, поскольку Хартум и Каир опасаются остаться без воды.

Судан призвал Вашингтон, ООН и ЕС стать посредниками в разрешении конфликта по «Возрождению». Однако международное сообщество еще не отреагировало на призыв африканской страны.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» подробно разъясняла, почему эфиопская плотина стала камнем преткновения в отношениях Хартума, Каира и Аддис-Абебы.