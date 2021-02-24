Претендент на пост главы ЦРУ заявил, что США нельзя недооценивать Россию

Вашингтон, 24 февраля. США ни в коем случае не должны недооценивать Россию, заявил кандидат на пост директора ЦРУ Уильям Бернс.

Президент США Джо Байден выдвинул своего претендента на пост главы ведомства. Уильям Бернс предупредил, что американские власти не должны недооценивать РФ. По словам кандидата, Москва при действующем руководстве может иметь такие же возможности — как державы «вроде Китая».

Замглавы комитета Госдумы РФ по информполитике Андрей Свинцов ранее предрек развал США. По его мнению, страна расколется из-за санкционной борьбы.