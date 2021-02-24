Киркорова отругали за ошибочные версии на шоу «Маска»

Москва, 24 февраля. Телезрители обрушились с критикой на короля российской эстрады Филиппа Киркорова из-за того, что он своими ошибочными версиями в «Маске» вводит всех в заблуждение.

В воскресенье вышел новый выпуск «Маски», в ходе которого судьи разоблачили одного из героев программы. В костюме Черной Пантеры оказалась не Ольга Бузова, как говорил Киркоров, и не Глюкоза. Под этой маской пряталась олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

В социальных сетях до сих пор обсуждают громкое разоблачение. Большинство признаются, что не догадались, кто скрывался в костюме Пантеры. Более того, некоторые отругали поп-короля, что он ввел их в заблуждение, настаивая на своих версиях.

«Конечно же, мы не догадались! И все это из-за этого Филиппа со своей Бузяндрой! Сбил нас с толку»; «Жюри забывает, что там могут быть спортсмены или кто-то, кто связан с телевидением. И конечно, их гораздо сложнее угадать. Даже представить не могла, что Черная Пантера — Светлана Хоркина», — пишут в Сети.

Первый сезон шоу пользовался бешеной популярностью у зрителей, поэтому решение о продолжении «Маски» было принято сразу. В этом году россияне продолжат смотреть номера звезд и угадывать, кто скрывается под маской.