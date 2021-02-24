Эксперт Килинкаров рассказал о влиянии России на украинскую экономику

Киев, 24 февраля. По прибытии на украинско-российскую границу граждане могут увидеть километры очередей грузовиков, идущих из России на Украину и наоборот.

Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью "Украина.ру". Незалежная начала вводить санкционные ограничения в 2014 году, расширяя пакет заградительных мер, в то время как Россия стала отвечать только в 2016 году. Участие РФ во всех секторах украинской экономики (углеводороды, продукты питания, технологии) довольно велико, несмотря на все разговоры о якобы российской агрессии, добавил депутат.

«Даже никого не волнует тот факт, что больше 2 тысяч километров границы, а мы почему-то уперлись в Донецкую и Луганскую область и всему миру рассказываем, что мы воюем с Россией. Например, в Крыму везде стоят российские войска — Украина не воюет. А вот на Донбассе она уперлась руками, ногами и зубами, и там вот она воюет именно с Российской Федерацией», — отметил он.

По его словам, вера в «российскую агрессию» выгодна тем странам, которым нужен повод для санкций, чтобы вытеснить Российскую Федерацию с определенных рынков и ухудшить ее экономическое положение. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее раскритиковал санкционные ограничения Европейского союза, введенные против РФ.