В США заявили об успешных испытаниях возвращаемой МБР Minuteman 3

Вашингтон, 24 февраля. Пентагон провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman 3. В запуске участвовал невооруженный возвращаемы аппарат, говорится в сообщении ВВС США.

По имеющейся информации, испытания проходили на базе Ванденберг в Калифорнии. ВВС США сообщили, что возвращаемый аппарат пролетел почти семь тысяч километров до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах. Американское командование заявило, что таким образом средства ядерного сдерживания показали свою способность справляться с внешними угрозами.

«Испытания подтверждают нашу готовность и надежность Minuteman III. Это также демонстрирует нашим гражданам, союзникам и партнерам, что мужчины и женщины на трех ракетных крыльях обеспечивают надежное наблюдение и эффективное стратегическое сдерживание», — заявил заместитель командующего Глобальным ударным командованием ВВС Энтони Коттон.

Подчеркивается, что баллистическая ракета не имела заряда, но успешно поразила цели в Тихом океане в ходе тестирования системы защиты.

Стоит напомнить, что США продолжают заявлять о возможности ядерного противостояния с Россией и Китаем. Агрессивная риторика звучит, несмотря на то, что нынешний президент страны Джо Байден уверял, что теперь дипломатия будет основным оружием Вашингтона.