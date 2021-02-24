Экономист Пивовар оценил вероятность отказа России от доллара

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия должна срочно свести зависимость экономики от доллара к минимуму из-за угрозы санкций со стороны администрации Джо Байдена. Рябков назвал доллар ядовитым источником постоянных враждебных действий.

«Нам нужно <…> устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — заявил дипломат в интервью агентству Bloomberg.

Рябков подчеркнул, что принятые США экономические меры коснулись российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов. Замглавы МИД РФ не исключил, что Вашингтон в будущем лишь усилит санкционное давление.

Экономист, старший преподаватель кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Борис Пивовар объяснил в комментарии ФАН, почему Россия зависима от доллара.

«Россия зависима от доллара также, как и все страны мира. Доллар является международной валютой торговли, в нем происходит основная мировая торговля», — объяснил эксперт.

Экономист подчеркнул, что Россия уже давно дифференцировала свои активы в золотовалютные. Однако в основе резервов лежит доллар, потому что он максимально ликвидный в международной торговле.

«Мне трудно представить, что в ближайшее время Россия полностью откажется от доллара. Но и США надо понимать последствия отказа РФ от американской валюты. Россия поставляет на внешний рынок, в том числе европейский, товары и покупает товары», — отметил Пивовар.

Сергей Рябков ранее заявил, что проект по строительству трубопровода «Северный поток — 2» будет реализован, и его завершению не помешают американские санкции.