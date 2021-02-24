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Экономика

Экономист Пивовар оценил вероятность отказа России от доллара

Экономист Пивовар оценил вероятность отказа России от доллара

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия должна срочно свести зависимость экономики от доллара к минимуму из-за угрозы санкций со стороны администрации Джо Байдена. Рябков назвал доллар ядовитым источником постоянных враждебных действий.

«Нам нужно <…> устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — заявил дипломат в интервью агентству Bloomberg.

Рябков подчеркнул, что принятые США экономические меры коснулись российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов. Замглавы МИД РФ не исключил, что Вашингтон в будущем лишь усилит санкционное давление.

Экономист, старший преподаватель кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Борис Пивовар объяснил в комментарии ФАН, почему Россия зависима от доллара.

«Россия зависима от доллара также, как и все страны мира. Доллар является международной валютой торговли, в нем происходит основная мировая торговля», — объяснил эксперт.

Экономист подчеркнул, что Россия уже давно дифференцировала свои активы в золотовалютные. Однако в основе резервов лежит доллар, потому что он максимально ликвидный в международной торговле.

«Мне трудно представить, что в ближайшее время Россия полностью откажется от доллара. Но и США надо понимать последствия отказа РФ от американской валюты. Россия поставляет на внешний рынок, в том числе европейский, товары и покупает товары», — отметил Пивовар.

Сергей Рябков ранее заявил, что проект по строительству трубопровода «Северный поток — 2» будет реализован, и его завершению не помешают американские санкции.

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