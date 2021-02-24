Кудрин оценил ситуацию с изменением госдолга России

Москва, 24 февраля. Увеличение государственного долга России в минувшем году с 12,4% до 17,8% считается обоснованным и некритичным, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, повышение уровня госдолга в последующие годы не должно превышать рост внутреннего валового продукта (ВВП) страны.

«Госдолг вырос с 12,4% до 17,8%. Такой рост считаю вполне обоснованным и некритичным. Для того в свое время и снижали госдолг, чтобы в моменты кризиса иметь возможность занимать. Хорошо, чтобы в последующие годы темпы роста госдолга были сопоставимы с ростом ВВП», — подчеркнул он на своей странице в Facebook.

Ранее ведомство в аналитической записке о ходе исполнения бюджета в прошлом году сообщало, что госдолг страны достиг 18,99 трлн рублей, или 17,8% ВВП. Министерство финансов РФ, в свою очередь, уточнило, что не планирует в ближайшие годы увеличивать его размер такими же высокими темпами, как в «коронавирусном» 2020 году, хотя его значения остаются на безопасном уровне.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в комментарии ФАН рассказал, что отношение госдолга России к ВВП — одно из самых низких во всем мире. Иногда в прессе фигурирует гораздо большая часть внешней задолженности страны, однако это методика Центрального банка, который отвечает за платежный баланс.