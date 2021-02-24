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Актер из «Великолепного века» Бурак Озчивит напугал фанатов своей худобой

Актер из «Великолепного века» Бурак Озчивит напугал фанатов своей худобой

Анкара, 24 февраля. Турецкий актер Бурак Озчивит встревожил фанатов своим внешним видом — на последних кадрах в его социальной сети артист выглядит сильно похудевшим.

Актер, снявшийся в сериалах «Золотой век» и «Королек — птичка певчая», показал на странице в Instagram пару свежих фото. Многие поклонники были рады такому подарку от кумира, но ряд фолловеров сильно испугался за актера. Все дело в том, что артист, по их мнению, резко похудел.

Как пишет Evo-rus, Бурак похудел как минимум на пять килограммов. Кинозвезда ранее говорил журналистам, что питается только домашней пищей, которую ему готовит любимая супруга. К тому же актер сейчас не ходит в спортзал, поскольку слишком занят на съемках.

Бурак Озчивит — популярный в Турции актер. На его счету несколько десятков кинолент. Турецко-хорватская актриса Бану Алкан, которую считают иконой турецкой поп-культуры 80-х, назвала Озчивита очень талантливым артистом. По ее мнению, Бурак способен спасти турецкий кинематограф. Она возлагает на молодого актера большие надежды.

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