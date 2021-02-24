Актер из «Великолепного века» Бурак Озчивит напугал фанатов своей худобой

Анкара, 24 февраля. Турецкий актер Бурак Озчивит встревожил фанатов своим внешним видом — на последних кадрах в его социальной сети артист выглядит сильно похудевшим.

Актер, снявшийся в сериалах «Золотой век» и «Королек — птичка певчая», показал на странице в Instagram пару свежих фото. Многие поклонники были рады такому подарку от кумира, но ряд фолловеров сильно испугался за актера. Все дело в том, что артист, по их мнению, резко похудел.

Как пишет Evo-rus, Бурак похудел как минимум на пять килограммов. Кинозвезда ранее говорил журналистам, что питается только домашней пищей, которую ему готовит любимая супруга. К тому же актер сейчас не ходит в спортзал, поскольку слишком занят на съемках.

Бурак Озчивит — популярный в Турции актер. На его счету несколько десятков кинолент. Турецко-хорватская актриса Бану Алкан, которую считают иконой турецкой поп-культуры 80-х, назвала Озчивита очень талантливым артистом. По ее мнению, Бурак способен спасти турецкий кинематограф. Она возлагает на молодого актера большие надежды.