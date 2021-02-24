Депутат Госдумы Шеин назвал главную проблему малого бизнеса в России

Депутат ГД, член Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» сообщил, что главная проблема малого бизнеса в РФ — отсутствие рынка сбыта.

«Главная проблема малого бизнеса — не налоги, а отсутствие сбыта. Это проблема национальной экономики, она не может существовать в вакууме, ей нужен клиент. Он может быть за границей, как у Китая, или должен быть внутренний потребитель. Но если у внутреннего потребителя сокращаются доходы, это значит, что для отечественного предпринимателя нет отечественного же покупателя», — заметил Шеин.

Также депутат прокомментировал миф о защищенности от увольнений граждан США. По его словам, в США, действительно есть крепкие профсоюзы в ряде организаций, которые защищают граждан от неправомочных увольнений. Однако и в США, и в Европе идет наступление капитала на права работника.

«Парадоксальная история. На Западе развиваются технологии, улучшается производство, но зарплата не растет, а людям говорят: иди в банк, бери льготную ипотеку, но зарплату мы не поднимем. Потому люди и идут голосовать за радикалов или фашистов, потому что существующая система перестает отвечать ожиданиям миллионов граждан», — отметил Шеин.

Депутат отметил, что повышение пенсионного возраста на Западе, происходящее на фоне развития экономики стран Первого мира и обогащения элит очень показательно характеризует отсутствие стабильности.

«В США за последние 40 лет доля среднего класса сократилась с 33 до 26%. То есть каждая шестая семья США перешла не в категорию миллионеров, а разорилась и обанкротилась, и на смену им не пришел никто», — отметил Шеин.

При этом отследить подобную статистику в России, по словам депутата очень сложно. Шеин заметил, что доля малого бизнеса в России последовательно уменьшается. Так, к примеру, по Астраханской области за 15 лет доля доходов от мелкого предпринимательства сократилась с 15 до 6%. Шеин полагает, что для решения этой проблемы нужно повышать зарплату.

«Беременных женщин нельзя увольнять. Мы как страна вымираем, в прошлом году убыль населения составила полмиллиона человек и перспективы печальны. Что касается якобы невозможности увольнения людей предпенсионного возраста, то, уверяю, что это не так. У нас 40% рабочей силы вообще не имеет трудовых договоров. Работодатель легко уволит любого, и не посмотрит, что тому до пенсии год», — прокомментировал Шеин.

При этом депутат полагает, что у российского работодателя не возникнет проблем с увольнением неквалифицированного или ленивого сотрудника. По мнению Шеина, нерадивого сотрудника можно уволить, если он не исполняет должностную инструкцию.

Ранее ФАН рассказывал, что некоторым категориям россиян, возможно, изменят правила расчета стажа для досрочного выхода на пенсию, фактически «вернув» прежний пенсионный возраст.