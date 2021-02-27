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Ближний Восток

Атака ИГ в Киркуке и спецоперация в Мисане — что произошло в Ираке 25-26 февраля

Арест начальника полиции и межплеменной конфликт — что произошло в Ираке 25—26 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 25-26 февраля и рассказывает о ключевых событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Багдад

Министерство внутренних дел Ирака 26 февраля сообщило о взрыве на Южном шоссе в районе Дора. Погибших и пострадавших нет.

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Управление военной разведки Министерства обороны Ирака заявило об изъятии арсенала террористов в провинции Анбар. Схрон был найден в окрестностях Аль-Шехаби в районе Аль-Карама.

В тайнике обнаружили 21 самодельное взрывное устройство (СВУ) и 120-миллиметровый миномет. Взрывчатка уничтожена на месте.

Провинция Ан-Наджаф

Министерство внутренних дел Ирака заявило о расследовании в отношении офицера полиции на севере провинции Ан-Наджаф, который в компании еще нескольких офицеров напал на подчиненных. В настоящий момент подозреваемые в нападении арестованы.

Северный Ирак

Провинция Найнава

Управление военной разведки Минобороны Ирака заявило об обнаружении схронов террористов в районе Синджар.

Один из тайников найден в деревне Аль-Кабусия, в нем находилось около 200 взрывных устройств. Еще один обнаружили в деревне Омар Кабджи в районе Баашика.

Объединенное оперативное командование сообщило о проведении спецоперации в районе Аль-Интисар в центре Мосула. Арестован боевик ИГ. 

Центральный Ирак

Провинция Киркук

Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» 25 февраля заявили об отражении атаки боевиков ИГ в районе Кара Табба. Ранения получили два бойца 16-й бригады «Хашд Шааби».

По одним данным, они попали под снайперский огонь, по другим — террористы атаковали экскаватор, который копал траншею.

Южный Ирак

Провинция Бабиль

25 февраля аппарат национальной безопасности сообщил о нападении на конвой сил Международной коалиции. Взрывное устройство сработало во время движения машин подразделения материально-технического обеспечения по трассе на Бабиль. Раненых и погибших нет.

Провинция Басра

Аппарат национальной безопасности Ирака заявил об обострении межплеменного конфликта в районе Аш-Шатра после покушения на вождя племени Аль-Абуда Хусейна Али аль-Хайюна. Шейх попал под обстрел, в результате которого пострадал его водитель. Нападавшие скрылись.

Провинция Ди Кар

30-летний мужчина погиб во время столкновений демонстрантов с силовиками в Ан-Насырии 25 февраля. Кроме того, ранения получили 35 человек, среди них 10 сотрудников полиции.

26 февраля количество погибших в ходе демонстраций увеличилось до шести.

Провинция Мисан

Региональное управление полиции заявило о спецоперации в городе Аль-Амара.

Спецназ задержал 31 боевика, причастного к стрельбе на похоронах члена одного из местных кланов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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