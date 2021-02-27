Атака ИГ в Киркуке и спецоперация в Мисане — что произошло в Ираке 25-26 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 25-26 февраля и рассказывает о ключевых событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).
Багдад
Министерство внутренних дел Ирака 26 февраля сообщило о взрыве на Южном шоссе в районе Дора. Погибших и пострадавших нет.
#مصدر_أمني : #انفجار عبوة ناسفة في منطقة #الدورة جنوبي العاصمة #بغداد دون وقوع إصابات— قناة الفرات - Alforat TV (@alforat_tv) February 25, 2021
Граница и пустыня
Провинция Анбар
Управление военной разведки Министерства обороны Ирака заявило об изъятии арсенала террористов в провинции Анбар. Схрон был найден в окрестностях Аль-Шехаби в районе Аль-Карама.
В тайнике обнаружили 21 самодельное взрывное устройство (СВУ) и 120-миллиметровый миномет. Взрывчатка уничтожена на месте.
الاستخبارات العسكرية تضبط عدد من العبوات الناسفة في الانبار#سياسة #امن #الاستخبارات_العسكرية #الانبار #السومرية https://t.co/zMCv1O3BlK— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) February 26, 2021
Провинция Ан-Наджаф
Министерство внутренних дел Ирака заявило о расследовании в отношении офицера полиции на севере провинции Ан-Наджаф, который в компании еще нескольких офицеров напал на подчиненных. В настоящий момент подозреваемые в нападении арестованы.
واعد || توقيف العميد "علاء العوادي" مدير مركز شرطة محافظة #النجف للقاطع الشمالي؛ اثر قيامه مع عدد من عناصره بالاعتداء على عسكريين أثناء نزولهم من الواجب, بعد تأكيد الجنود المعتدى عليهم أن آمر المركز وعناصره كانوا "مخمورين" و في حالة "سُكر".— وكالة أنباء العراق الدولية - واعد (@wa3ediq) February 25, 2021
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Северный Ирак
Провинция Найнава
Управление военной разведки Минобороны Ирака заявило об обнаружении схронов террористов в районе Синджар.
Один из тайников найден в деревне Аль-Кабусия, в нем находилось около 200 взрывных устройств. Еще один обнаружили в деревне Омар Кабджи в районе Баашика.
اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، ضبط كدس للصواريخ والاعتدة في محافظة نينوى pic.twitter.com/1JZe4mkm7m— المسبار (@almisbarr) February 25, 2021
Объединенное оперативное командование сообщило о проведении спецоперации в районе Аль-Интисар в центре Мосула. Арестован боевик ИГ.
اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على احد الارهابيين في ايسر الموصل#هزيمة_داعش pic.twitter.com/rfZgvXqhOq— نبض الفرات (@althughur) February 25, 2021
Центральный Ирак
Провинция Киркук
Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» 25 февраля заявили об отражении атаки боевиков ИГ в районе Кара Табба. Ранения получили два бойца 16-й бригады «Хашд Шааби».
По одним данным, они попали под снайперский огонь, по другим — террористы атаковали экскаватор, который копал траншею.
إصابة اثنين من أفراد "الحشد"؛ بهجوم لمسلحين استهدف قوة من "اللواء 16" في قاطع "قرة تبه" بمدينة #كركوك شمالي #العراق.— وكالة أنباء العراق الدولية - واعد (@wa3ediq) February 25, 2021
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Южный Ирак
Провинция Бабиль
25 февраля аппарат национальной безопасности сообщил о нападении на конвой сил Международной коалиции. Взрывное устройство сработало во время движения машин подразделения материально-технического обеспечения по трассе на Бабиль. Раненых и погибших нет.
عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولي في بابل. pic.twitter.com/lo2MetuAAZ— Al-Menassa (@AL_Menassa) February 25, 2021
Провинция Басра
Аппарат национальной безопасности Ирака заявил об обострении межплеменного конфликта в районе Аш-Шатра после покушения на вождя племени Аль-Абуда Хусейна Али аль-Хайюна. Шейх попал под обстрел, в результате которого пострадал его водитель. Нападавшие скрылись.
هاذي عاصفة الصحراء أو أم المعارك مو نزاع عشائري https://t.co/M2rv3EzAot— ﮼عالية ????????♀️???????? ???????? (@Al_ka30) February 25, 2021
Провинция Ди Кар
30-летний мужчина погиб во время столкновений демонстрантов с силовиками в Ан-Насырии 25 февраля. Кроме того, ранения получили 35 человек, среди них 10 сотрудников полиции.
26 февраля количество погибших в ходе демонстраций увеличилось до шести.
محافظة ذي قار .. الآن :ثوار #الناصرية الأحرار يصعدون إحتجاجاً على القمع الوحشي الذي طالهم وتسبب بوقوع شهداء وجرحى وللمطالبة بإقالة الحكومة المحلية الفاسدة وتحقيق مطالب ثورة تشرين وعدم تسويفها. pic.twitter.com/UJIPxPYEkS— ست الحُسن (@sital7usn) February 25, 2021
Провинция Мисан
Региональное управление полиции заявило о спецоперации в городе Аль-Амара.
Спецназ задержал 31 боевика, причастного к стрельбе на похоронах члена одного из местных кланов.
شرطة ميسان تداهم ’عراضة’ وتعتقل عشرات المسلحين العشائريين— NAS news - ناس (@NASnews3) February 25, 2021
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1 Организация запрещена на территории РФ.