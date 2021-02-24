Сорвавший спину Безруков вышел на связь с поклонниками

Москва, 24 февраля. Звезда сериалов «Бригада» и «Есенин» Сергей Безруков, серьезно травмировавший спину, рассказал поклонникам о своем самочувствии.

Подробностями произошедшего актер поделился на своей странице в Instagram. Совсем недавно артист сорвал спину во время подготовки к спектаклю. Восстановить здоровье Безрукову помог остеопат.

Теперь актер чувствует себя хорошо, поэтому полностью готов к работе. Безруков вышел на связь с поклонниками и выложил в соцсети снимок, на котором он в круглых очках с цветными стеклами с улыбкой смотрит в камеру.

«Я в норме!!! Сегодня «Хулиган. Исповедь» на сцене МХТ имени Горького. Работаем! P.S. Очки фирменные. Гриша Лепс подарил», — написал артист.

Сергей Безруков рассказывал, что лечить спину ему помогали маленькие дети, которые усаживались на отца. Своих сына и дочь от режиссера Анны Матисон актер назвал «лучшим лекарством».

Судя по постам в Instagram, Безруков является примерным семьянином и старается проводить много времени с детьми. Чтобы порадовать сына и дочь, актер готов кататься с ними с горки. Артист, похоже, получает от совместных развлечений с наследниками истинное удовольствие.