Юлия Савичева похвасталась пением трехлетней дочери на португальском языке

Москва, 24 февраля. Финалистка второго сезона «Фабрики звезд» Юлия Савичева показала, как ее трехлетняя дочь Анна поет на португальском языке.

Наследница певицы живет в Португалии с родителями мужа Савичевой, музыканта Александра Аршинова. Девочка уже умеет говорить не только на русском, но и на португальском.

На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, на котором Анна подпевает португальскому исполнителю. Савичева отметила, что у нее очень много подобных роликов на смартфоне.

«Аня ставит переносную колонку, выбирает радиостанцию и поет вместе с исполнителями. А в перерывах еще и танцы у нас. Сколько же песен она уже знает: и на португальском, и на русском, и на английском», — похвасталась успехами дочери певица.

Видео с поющей девочкой умилило подписчиков Юлии Савичевой. Поклонники участницы «Фабрики звезд» восхитились талантами маленькой Анны.

«Какая умничка! Солнышко мамино и папино. Здоровья»; «Ну что за чудо?! Умница!!!»; «Малышка такая и уже такая артистка»; «Какая милашка», — написали комментаторы.

Юлия Савичева признавалась, что рождение ребенка далось ей очень нелегко. Певица пережила несколько неудачных попыток забеременеть. Пол будущего ребенка исполнительница узнала из снов.