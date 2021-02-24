Силовики накрыли сбытчиков героина во Владимирской области

Владимир, 24 февраля. Правоохранители задержали двух уроженцев ближнего зарубежья, подозреваемых в сбыте героина. Во время обысков у них нашли свертки с героином, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Личности предполагаемых преступников также установлены, ими оказались мужчины 1996 и 1990 года рождения. Им вменяют покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере, передает газета «Владимирские ведомости». Противозаконную деятельность они осуществляли во Владимирской области.

Свертки с наркотиками нашли также в «тайниках-закладках» на обочине в Муромском районе. Подозреваемые взяты под стражу, в их отношении возбуждено уголовное дело.