Депутат Шеин: До 90% рабочих в сельском хозяйстве России работают без оформления

Пенсионеры России будут получать достойный доход только после изменения Трудового кодекса, заявил депутат ГД, член Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин на пресс-конференции ФАН и медиа-группы «Патриот».

«Россия только тогда сможет конкурировать с Западом по уровню пенсий, когда будет изменен Трудовой кодекс. Российская пенсионная система связана с отчислениями с заработной платы работающего класса. Государство не финансирует пенсионный фонд, за исключением отдельных направлений, например, доплату до прожиточного минимума. В РФ из 80 млн людей работоспособного возраста официально занятыми являются порядка 45 млн человек», — сообщил Шеин.

По объяснению депутата разница в 35 млн человек — это не только самозанятая часть населения, но и часть рабочего населения, загнанная в черный рынок: строители, продавцы, рабочие сельскохозяйственной сферы. По словам Шеина, порядка 80-90% сельскозозяйственных рабочих не имеют официального трудового договора.

«Пенсионный фонд ежегодно недополучает порядка 2,5 трлн рублей. Я напомню, что когда нам объясняли необходимость поднятия пенсионного возраста, речь стояла о 500 млрд. Чтобы менять эту ситуацию, надо менять Трудовой кодекс, возвращать работникам их права: права на профсоюз, гарантию от увольнений по надуманным причинам, право на забастовку. То есть все то, что было разрушено 20 лет назад. Российский рынок труда в Европе имеет только две аналогии: в Албании или в Боснии и Герцеговине, где доля официальной занятости составляет 40% работающих людей», — заметил Шеин.

При этом Шеин считает, что цифровизация не решит проблем россиян. Депутат считает, что пока не будет прав у самих людей, ничего не изменится, а государство не сможет уследить за десятками миллионов возникающих и разрушающихся трудовых отношений.

«Помните, 20 лет назад было сказано: давайте все права работающих уберем из ТК и вместо этого защищать права работающих будет трудовая инспекция. Мы дадим широкие полномочия государственным службам, и они справятся. Однако, после этого произошла полная деградация рынка труда», — заявил Шеин.

Ранее ФАН рассказывал, что жители России стали реже соглашаться на работу с низкой зарплатой, расположенную рядом с домом.