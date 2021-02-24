Депутаты Госдумы внесли поправки об ответственности за оскорбление ветеранов

Москва, 24 февраля. Депутаты всех партий Госдумы внесли в профильный комитет по госстроительству и законодательству изменения, касающиеся ответственности за унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ.

Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский, а также глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.

Новыми поправками предлагается ввести ответственность за публичную клевету по отношению к ветеранам, также предусматривается уголовное наказание за унижение их чести и достоинства, отметила Яровая.

Ранее депутат Госдумы Антон Морозов заявил, что ситуация с блогером Алексеем Навальным является поводом для введения дополнительных ограничений против РФ.