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Гондурас официально зарегистрировал российский «Спутник V»

Гондурас официально зарегистрировал российский «Спутник V»

Тегусигальпа, 24 февраля. Гондурас стал очередной страной, которая официально зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

Агентство по регулированию в здравоохранении Республики Гондурас официально одобрило препарат к использованию. Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Таким образом Гондурас стал 36 страной, зарегистрировавшей применение «Спутника V» для вакцинации населения. В фонде подчеркнули, что препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

«Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение «Спутник V», и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

ФАН ранее писал, что власти Чили ждут «Спутник V» и планируют привить им пять миллионов человек к концу марта. Со старта прививочной кампании вакцину получили уже три миллиона местных жителей.

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