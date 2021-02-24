Гондурас официально зарегистрировал российский «Спутник V»

Тегусигальпа, 24 февраля. Гондурас стал очередной страной, которая официально зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

Агентство по регулированию в здравоохранении Республики Гондурас официально одобрило препарат к использованию. Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Таким образом Гондурас стал 36 страной, зарегистрировавшей применение «Спутника V» для вакцинации населения. В фонде подчеркнули, что препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

«Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение «Спутник V», и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

ФАН ранее писал, что власти Чили ждут «Спутник V» и планируют привить им пять миллионов человек к концу марта. Со старта прививочной кампании вакцину получили уже три миллиона местных жителей.