Закон о контролирующих финучреждения лицах подписан президентом РФ

Москва, 24 февраля. Новый федеральный закон позволит арестовывать имущество лиц, которые контролируют кредитные, страховые организации, либо НПФ с отрицательным капиталом.

Документ опубликован на портале правовой информации. Федеральный закон расширяет определение контролирующего лица, а также уточняет основания и процедуры привлечения к ответственности лиц, действиями или бездействием которых негосударственному пенсионному фонду, страховой или кредитной организации были причинены убытки.

Законопроект создавался по причине встречающихся в судебных процессах сложностей, когда контролирующие лица скрывали имущество в случае привлечения их к ответственности по обязательствам обанкротившихся организаций.

Согласно новым правилам, упомянутым в тексте закона, теперь финорганизации должны передавать в Банк России имеющуюся информацию о контролирующих лицах. Центробанк получает возможность отправлять данные сведения в Росфинмониторинг. Помимо этого, Банк России сможет через суд привлекать контролирующих лиц к ответственности.

Российское законотворчество затрагивает не только вопросы финансово-экономических отношений банковских организаций. Так, недавно были приняты поправки о получении рядом россиян дополнительных денежных выплат. О других льготах для многодетных родителей в РФ рассказал телеканал "Санкт-Петербург".