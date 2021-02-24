Осташко поставил на место члена «Яблока» после слов об «общих ценностях» РФ и Европы

Москва, 24 февраля. Ведущий программы «Время покажет» и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко ответил члену партии «Яблоко» Галине Михалевой на слова об «общих ценностях» РФ и Европы.

В ходе программы участники обсудили санкции Евросоюза против РФ и попытку приписать России «отсутствие» демократии. В рамках ток-шоу высказался депутат Госдумы РФ Александр Старовойтов, который считает, что позиция главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля это не позиция всего Евросоюза, а новые санкции являются незначительными. В ответ Руслан Осташко заявил, что считает важным не санкции, а попытки приписать Москве «угрозу для демократии».

«В Англии и Саудовской Аравии монархия не является угрозой для демократии, смертные казни тоже не являются угрозой для демократии, а Россия является. Получается, у нас диктатура демократии», — высказался ведущий.

Также в программе выступила член федерального совета партии «Яблоко», доктор политических наук Галина Михалева. По ее словам, когда в 1990-х годах в России начиналась трансформация, то предполагалось, что у страны будут общие ценности с Европой. Сейчас же ценности нам якобы «навязывают» армия и православная религия.

«Правильно ли я понимаю, что общие ценности для нас — это обязанность платить и каяться?» — поставил на место Михалеву Осташко.

Также ведущий напомнил, что Россия является страной с множеством конфессий.

«Скажите, что происходит с представителями других религий в той же Саудовской Аравии, которая является одним из ключевых партнеров США?» — поинтересовался Осташко.

Ранее руководитель издания PolitRussia заявил, что российским властям стоит поднять вопрос о привлечении петербургских депутатов, тайно встретившихся с финскими дипломатами, к ответственности по статье о государственной измене.