Джордж Клуни боится прикасаться к волосам дочери из-за жены-юриста

Лос-Анджелес, 24 февраля. Голливудский актер и режиссер Джордж Клуни все время самоизоляции провел с семьей — супругой-юристом Амаль Аламуддин и трехлетними детьми-близнецами Эллой и Александром.

Актер во время пандемии коронавируса не испытывал проблем с парикмахерами. На протяжении 25 лет Клуни стрижет себя самостоятельно при помощи многофункциональной машинки. Артист взял на себя и заботу о прическе сына. К волосам дочери его не подпустила супруга.

В интервью изданию Wmagazine 59-летний Клуни признался, что Аламуддин бережет шевелюру их наследницы. За три года Эллу ни разу не водили к парикмахеру, ей даже не ровняли концы волос. Юрист запретила актеру прикасаться к волосам дочери.

«Мы еще ни разу не стригли дочку, поэтому у нее восхитительные волосы. Но мне лучше их не трогать, иначе жена меня убьет», — поделился Джордж Клуни.

В январе актер встретился с Мишель Пфайффер в онлайн-формате в честь 25-летнего юбилея премьеры мелодрамы «Один прекрасный день». Знаменитости вспомнили начало совместной работы над фильмом, кастинг и критику картины после ее выхода.