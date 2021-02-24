Гастробары в Колумбии протестуют из-за карантина, произошли столкновения с полицией

Богота, 24 февраля. Владельцы баров и ресторанов вышли на акцию протеста против объявленных накануне новых ограничительных мер из-за COVID-19 в Боготе, сообщает издание El Espectador.

#Atención | Este es el panorama a esta hora en la calle 85 en #Bogotá. Representantes de gastrobares se van a tomar la Autopista Norte para pedir a la alcaldía que no haya más cierres https://t.co/BXPS3y0hKi pic.twitter.com/puDFYIs8Pa — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 23, 2021

Решение об ограничении работы предприятий общественного питания было принято властями столичного округа Санта-Фе-де-Богота после того как в социальных сетях появились фото и видео больших скоплений людей в гастробарах в районе Моделиа.

#Bogotá A esta hora se registran bloqueos en la calle 85, sentido occidente - oriente, por la protesta de los gremios de bares y gastrobares de Chapinero, la manifestación se dirige al parque de los Hippies #EnDesarrollo pic.twitter.com/hlHNvc4kG7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 23, 2021

Забастовки в столичном округе и других частях Боготы начались после принятия указа о введении новых ограничительных мер по коронавирусу 23 февраля. Участники акций требовали поддержки со стороны властей — пандемия COVID-19 и без того усложнила работу заведений.

La Alcaldesa Claudia López dejó más de 20.000 desempleados al prohibir los gastrobares. Hoy que salen a reclamarle esta injusticia, la Alcaldesa los recibe a punta de ESMAD.



El hambre y desempleo en Bogotá lo combate a punta de gases y golpes.



pic.twitter.com/DTvTfGTlPf — Bogotá Firme (@bogotamuyfirme) February 24, 2021

Крупнейшие протесты прошли на севере Боготы, они перекрыли движение по улице 85. К вечеру забастовки наблюдались на юге столицы, в районе Эль-Рестрепо. Участниками протеста стали не менее 100 человек.

La Alcaldesa Claudia López dejó más de 20.000 desempleados al prohibir los gastrobares. Hoy que salen a reclamarle esta injusticia, la Alcaldesa los recibe a punta de ESMAD.



El hambre y desempleo en Bogotá lo combate a punta de gases y golpes.



pic.twitter.com/ONnRpXw3rg — Jeff Orrego (@OrregoJeff) February 24, 2021

Введенные правительством меры могут оставить без работы 20 тыс. человек, закрыться могут примерно 2 тыс. заведений, — такие данные приводит Ассоциация баров. Организация отмечает, что власти ввели карантин без консультации с соответствующими органами.

Завершение протестов

Вечером 23 февраля мобильной эскадрилье против беспорядков (ESMAD) удалось разогнать демонстрантов, был применен слезоточивый газ.

#NoticiaW | Este es el panorama a esta hora en la calle 85 entre la autopista norte y la carrera 15 en Bogotá. El Esmad interviene la protesta que adelantan los dueños y trabajadores de bares y discotecas que piden solución a la crisis. >> https://t.co/tbm3iWvODO pic.twitter.com/0sSVzp8Grw — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 24, 2021

Такие меры были приняты «после двухчасовых попыток убедить манифестантов разблокировать дорогу, чтобы восстановить движение», заявили городские власти. Итоговое соглашение с предпринимателями будет принято в рамках совещания правительства 24 февраля.

Использование сил ESMAD для разгона протестантов вызвало осуждение у жителей города.

«Еще днем 23 февраля, по словам главы округа, проводилась подготовка 990 членов ESMAD, позднее полицейский спецназ отправили подавлять протесты среди владельцев клубов, баров и гастробаров. Требуется срочная структурная реформа полиции, которая, конечно же, предусматривает расформирование ESMAD», — заявила член городского совета от левой партии «Патриотический союз» Хейди Санчес.

En el inicio de la Semana contra la Brutalidad Policial la administración de @ClaudiaLopez le echa el ESMAD a las y los comerciantes de los bares, discotecas y gastrobares. Toman medidas improvisadas sin concertación con el sector afectado y tras del hecho impiden su protesta. pic.twitter.com/dqeZv0J5kS — Heidy Sánchez Barreto ???????? (@heidy_up) February 24, 2021

Указ мэрии о закрытии баров и гастробаров

Мэрия Боготы закрыла гастробары согласно Указу 055 от 2021 года. Речь идет о любых заведениях, в которых продаются блюда и алкогольные напитки. Под это понятие подпадают и кафе, рестораны, столовые, бары, клубы. Карантин будет действовать до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка не улучшится.

Власти сообщили, что в последние месяцы некоторые заведения продавали не только алкогольные напитки, но и готовые блюда. Однако многие из них не соблюдали правила по контролю за распространением коронавируса и не следовали рекомендациям по работе предприятий общественного питания в пандемию COVID-19.