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Гастробары в Колумбии протестуют из-за карантина, произошли столкновения с полицией

Владельцы гастробаров провели протесты против ограничений из-за коронавируса в Колумбии

Богота, 24 февраля. Владельцы баров и ресторанов вышли на акцию протеста против объявленных накануне новых ограничительных мер из-за COVID-19 в Боготе, сообщает издание El Espectador.

Решение об ограничении работы предприятий общественного питания было принято властями столичного округа Санта-Фе-де-Богота после того как в социальных сетях появились фото и видео больших скоплений людей в гастробарах в районе Моделиа.

Забастовки в столичном округе и других частях Боготы начались после принятия указа о введении новых ограничительных мер по коронавирусу 23 февраля. Участники акций требовали поддержки со стороны властей — пандемия COVID-19 и без того усложнила работу заведений.

Крупнейшие протесты прошли на севере Боготы, они перекрыли движение по улице 85. К вечеру забастовки наблюдались на юге столицы, в районе Эль-Рестрепо. Участниками протеста стали не менее 100 человек.

Введенные правительством меры могут оставить без работы 20 тыс. человек, закрыться могут примерно 2 тыс. заведений, — такие данные приводит Ассоциация баров. Организация отмечает, что власти ввели карантин без консультации с соответствующими органами.

Завершение протестов

Вечером 23 февраля мобильной эскадрилье против беспорядков (ESMAD) удалось разогнать демонстрантов, был применен слезоточивый газ.

Такие меры были приняты «после двухчасовых попыток убедить манифестантов разблокировать дорогу, чтобы восстановить движение», заявили городские власти. Итоговое соглашение с предпринимателями будет принято в рамках совещания правительства 24 февраля.

Использование сил ESMAD для разгона протестантов вызвало осуждение у жителей города.

«Еще днем 23 февраля, по словам главы округа, проводилась подготовка 990 членов ESMAD, позднее полицейский спецназ отправили подавлять протесты среди владельцев клубов, баров и гастробаров.

Требуется срочная структурная реформа полиции, которая, конечно же, предусматривает расформирование ESMAD», — заявила член городского совета от левой партии «Патриотический союз» Хейди Санчес.

Указ мэрии о закрытии баров и гастробаров

Мэрия Боготы закрыла гастробары согласно Указу 055 от 2021 года. Речь идет о любых заведениях, в которых продаются блюда и алкогольные напитки. Под это понятие подпадают и кафе, рестораны, столовые, бары, клубы. Карантин будет действовать до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка не улучшится.

Власти сообщили, что в последние месяцы некоторые заведения продавали не только алкогольные напитки, но и готовые блюда. Однако многие из них не соблюдали правила по контролю за распространением коронавируса и не следовали рекомендациям по работе предприятий общественного питания в пандемию COVID-19.

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