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Украинские врачи массово отказываются прививаться индийской вакциной от коронавируса

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Украинские врачи массово отказываются прививаться индийской вакциной от коронавируса

Старт вакцинации на Украине киевские власти планировали провести торжественно под «прицелами» видеокамер и с привлечением знаменитостей. Но украинские медики начали массово отказываться от вакцинации из-за недоверия к индийскому препарату, который 23 февраля доставили в страну. Об этом говорится в сюжете телеканала «НАШ».

Правительство Украины изначально обещало предоставить своим соотечественникам китайскую вакцину, потом американо-немецкую Pfizer и британскую AstraZeneca. Однако после того, как вышеперечисленные препараты не прибыли, как анонсировали, ни 15, ни 17 февраля, а над главой Минздрава Украины Максимом Степановым нависла угроза увольнения, в страну привезли индийскую Covishield, которая сделана по аналогии с Oxford/AstraZeneca, но в Европе не применяется.

За день до прибытия долгожданного груза индийский препарат был зарегистрирована на Украине для экстренного медицинского применения. Если учесть, что даже с британской вакциной возникает множество проблем, то к индийской версии, к тому же с другим названием, возникает еще больше вопросов. Как сообщили украинские журналисты телеканала «НАШ», врачи массово отказываются прививаться индийской вакциной от коронавируса. Оказалось, что только 30% персонала киевских медицинских учреждений согласились вколоть себе индийский препарат от коронавируса.

Украинские врачи массово отказываются прививаться индийской вакциной от коронавируса

Заметим, что первыми в стране тревогу забили харьковские медики, которые попали в стартовую волну вакцинации. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Игорь Волченко. Чиновник заявил, что около 50% медиков, которые попали в список первоочередников, отказываются вакцинироваться из-за возможно низкого качество вакцины.

В свою очередь издание RegioNews решило поинтересоваться у украинских медиков, что они думают по поводу вакцины, которой их собирается прививать киевские власти. Так, врач Черниговской городской больницы Ольга заявила, что она боится делать прививку, поскольку не уверена в индийском препарате.  

«Будь моя воля, я бы ни за что не рискнула делать прививки этой вакциной — не уверена в ее качестве. В той же Германии медики массово отказываются колоть себе даже оригинальную Oxford/AstraZeneca, потому что не доверяют ей, не говоря уже о ее генерике Covishield. Но у нас выхода нет, руководство клиники неофициально дало понять, что непривитый персонал не сможет продолжать работать», — сообщила врач.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. В черный список также попали другие медицинские иммунобиологические препараты для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, разработка или производство которых были осуществлены в России.

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