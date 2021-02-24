Любовь Успенская: Это мой лучший день рождения — я вернула ребенка

Певица Любовь Успенская заявила ФАН, что лучший подарок в ее день рождения — это ее воссоединение с дочерью.

В эксклюзивном интервью артистка рассказала о том, что для нее значит сцена, о чем ее песни и ждет ли она поздравлений от дочери Татьяны в свой день рождения — 24 февраля.

«Это будет один из лучших моих дней рождения»

— Любовь Залмановна, вы любимица публики. В любом российском караоке можно услышать, как перепевают ваши песни. Вы — звезда, актриса, королева шансона. День рождения иногда — рубеж, с которого начинается новый отчет в жизни и творчестве артиста. А что для вас сегодня значит сцена?

— Сцена — это мое лекарство. Были моменты, когда я в разгар всего происходящего, всего этого хаоса в моей жизни, несчастья, должна была ехать на Дальний Восток. Это была тяжелейшая для меня поездка. Казалось, не смогу выйти на сцену после крупной ссоры со сбежавшей в прошлом году дочерью Татьяной. Мне было тяжело.

Я стояла перед началом концерта за кулисами, без сил. Но тут прозвучала музыка, я вышла на сцену и вдруг почувствовала, что пою лучше, чем раньше. Сцена, концерт меня просто преображают и мне уже не страшно. Откуда это все берется? Я так и говорила Тане, что мы, артисты, — особая каста, что никакое горе не может сломать. Наоборот, делает сильнее.

— Что женщина несет на сцену? Сначала певица хочет, чтобы ее любил весь зал, а потом что?

— Дело в том, что у меня нет такой цели что-то рассказать или доказать. Я просто песню слышу и чувствую. Каждая песня — это какой-то сюжет из моей жизни, например, период переживания за дочь, переживаний за то, что я уехала в Америку.

Я сегодня спела песню «Я слишком тебя любила», стихи на которую мне написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она стала мне очень близкой подругой, настолько переживала за меня и за мою дочь. Когда я начинаю ее петь, у меня встает ком в горле: настолько в этой песне каждое слово, каждая строчка передает пережитое мною горе.

— Как вы будете встречать свой день рождения? Любимая дочь вас поздравит?

— Татьяна в Москве, и это будет один из лучших моих дней рождения. Я рада, что смогла вернуть ребенка и даже не мечтала, что это случится именно в день рождения. В общем, гости приезжают с Украины, из Италии, Франции, Монако. Это люди, которые меня поддержали в тяжелое время. Я закачу пир на весь мир.

— Дочь приготовила вам подарок? Может это будет исполнение песни, посвященной вам? Или что-то другое, авторское?

— Никто Таню не увидит — это однозначно, тем более что она с дороги, ей не нужен этот эксайтмент. На праздновании будет много телеканалов. В подарок она картину для меня рисует. На дне рождения петь не будет. Но я вам могу сказать, что поет Таня потрясающе, у нее особенный тембр, она уже готовая певица.

Об этом я говорю не только как мама, а как профессионал. Это мнение еще и авторитетных музыкантов — Лени Агутина, Александра Панайотова, Полины Гагариной. Они говорят, что эта девочка поет так, что мурашки по телу.

Таня — хороший музыкант, пианистка, но как певицу мы ее не знали. Я думаю, в ее жизни тоже произошел шок после ДТП в Коста-Рике, и она сумела открыться как певица. Антон Беляев приглашал ее в проект и даже хотел продюсировать. Но так сложилось, что Татьяна уехала в Америку. У нас все впереди — постепенно музыка ее вылечит. Это самый лучший путь к выздоровлению.

— Она самостоятельно преодолела зависимость от наркотиков?

— Конечно, она сама, без всяких врачей, профессионалов. Это счастье, везение, что она сама поняла, что идет не к тому, к чему стремится. Я знаю многих детей моих друзей, которых принудительно пытались снять с какого-то наркотика, более серьезного. И ничего не могут поделать.

Таня сейчас абсолютно адекватная, просто она страдала депрессией после того ДТП. Слава богу, я не опускала руки, нашла всех нужных врачей в Америке. Дочь ждет челюстно-лицевая хирургия. Я всегда до конца верила, что спасу Таню.

«Я сама себя сделала»

— Вы дружите с молодыми исполнителями, экспериментируете с жанрами, записывает рэп, ищите новые сценические образы и делитесь фото в соцсетях. Все ли вы рассказали зрителю про себя и про любовь?

— Честно говоря, я многого о себе еще не знаю. Возможно потому, что постоянно концерты, переезды, студии. Но за время вынужденной тишины, во время всеобщей самоизоляции я поняла, что могу быть хорошим продюсером. Я прекрасно чувствую, какую песню нужно спеть, потому что сама прошла такой тяжелый путь. Мне никогда никто не помогал, но я все равно выжила, я сама себя сделала. Мои песни — не однодневки, мои песни вечные.

— Кого вы продюсируете? Это дети или взрослые певцы?

— Леван Кбилашвили, кстати, очень талантливый парень. Я его услышала в «Голосе». И перед тем как его взять в проект, поработала с ним на концертах, в турах. Он выходит на сцену и его сразу принимает публика. Сильная энергетика, необычайный голос, необыкновенная внешность. И вот сейчас я занимаюсь этим парнем.

Еще работаю с очень хорошей девочкой Настей Овечкиной, это жена нашего хоккеиста Александра Овечкина. Сейчас записываю ней песню. Я чувствую, что она сможет тоже состояться. Мама ее, покойная Вера Глаголева, мечтала, чтобы Настя состоялась в творчестве как артистка.

— Это работа в рамках какого-то продюсерского центра?

— Нет, это мое личное, нет никакого центра. Я сама вкладываю деньги в эти проекты с надеждой, что это все окупится. Если я во что-то верю и вкладываю в это деньги, уверена — все равно не проиграю.

— Татьяну тоже будете вы продюсировать?

— Я в ожидании, когда дочь будет стоять на сцене. Надо просто потерпеть. Она работает в жанре «latina» — вот такая музыка. А сейчас я работаю с испанскими авторами. Возможно, запишем песню или две с какой-нибудь звездой.

«Я — певица городского романса»

— Вы хотите выйти за рамки шансона. Чувствуете, что они вам тесны?

— Я никогда и не была шансонье, просто так получилось. Когда я приехала в Россию, горела башня «Останкино», телевидение не работало, и запустили «Шансон». Это была единственная действующая радиостанция. Меня услышали и предложили выступить в «Олимпийском». Там, как лучшей исполнительнице, мне дали титул «Королева шансона». Но я скорее певица городского романса.

— В этом жанре работала легендарная Клавдия Шульженко, она же не голосом брала, а как бы разговаривала с аудиторией своим сердцем. Вам это близко?

— Для меня вообще достоинством считается не потрясающий вокал, техника. Самое главное — быть услышанным, чтобы тебя это задело. Готовясь к своему празднику, я между делом смотрела «Жестокий романс» и услышала, как Никита Михалков исполнял там романс «Мохнатый шмель». Он не певец, но как он сумел подать! Для меня это настолько круто, это то, чего я добиваюсь.

Можно сделать из человека певца, можно научить его петь, но самородки, они рождаются, их не сделать. Это Утесов, это Шульженко, это Козин, Вознесенская, Розенбаум — их можно бесконечно слушать.

— Поделитесь вашими ближайшими творческими планами. Возможно, работаете над новой песней?

— Когда жила в Америке, не думала, что смогу когда-нибудь вернуться в Советский Союз. Я записывала альбом с композитором Гэри Гольдом и автором песни «Кабриолет» Ильей Резником. Тогда я заявила Илье, что хочу спеть песню о России. Я всегда верила, что Россия будет великой, потому что нет лучше нас, нет лучше народа, нет лучше мужчин и женщин в этом мире.

Я рассказала Резнику сюжет песни, то, о чем я хочу спеть. Так появилась песня «Россия». Но в итоге мы с ним поругались, и Гольд вывез из студии в Лос-Анжелесе фонограмму этой песни в Москву, передав через кого-то Алле Пугачевой. Позже я узнала, что Пугачева спела ее на «Песне года». Но она была настолько искажена, это была не та «Россия», которую я хотела спеть!

Сегодня мы уже сделали новую аранжировку, немного поменяли текст и хотим снять клип на нее.

— Когда ждать премьеру песни?

— Я не могу об этом сказать, пока мы ее записали просто как дежурный вариант для клипа. Думаю, что до мая мы ее сделаем. Есть замысел, чтобы это снималось в Большом театре — с оркестром, с дирижером, чтобы был Валерий Гергиев…

— Готовите ли вы какие-то новые программы? Когда ждать ваш ближайший концерт?

— «По полюшку» — песня бомба. И вторая песня у меня записана с Людой Соколовой. В марте в Сочи у меня будет первый в этом году концерт, в нем участвует и Леван. Дай бог, чтобы не было третьей волны пандемии и мы могли уже понять, как нам жить дальше.